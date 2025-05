Galatasaray feiert Titel-Hattrick

IMAGO/Seskim Photo/SID/IMAGO/Seskimphoto

Die Gala-Profis feiern den Titelgewinn

Galatasaray Istanbul hat bereits am drittletzten Spieltag den Titel-Hattrick perfekt gemacht.

Zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt 25. Mal holte der Spitzenklub die türkische Fußball-Meisterschaft, durch das 3:0 (2:0) gegen Kayserispor behauptete Gala den Vorsprung auf Verfolger Fenerbahce Istanbul und ist nicht mehr von der Spitze zu verdrängen.

Kurioser Höhepunkt war beim Erfolg am Sonntag ein Treffer des Torhüters. Fernando Muslera setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt (89.), nachdem Victor Osimhen (26.) und Baris Yilmaz (29.) Istanbul bereits komfortabel in Führung gebracht hatten. Für den 38-jährigen Muslera war es nicht der erste Treffer, schon in der Saison 2011/12 hatte der Uruguayer am letzten Spieltag einen Strafstoß verwandelt.

Galatasaray feierte erstmals seit 2019 wieder das Double aus Meisterschaft und Pokal. Während der Ex-Freiburger Roland Sallai gegen Kayserispor in der Startelf stand und der spanische Routinier Alvaro Morata eingewechselt wurde, saßen der frühere Kölner Ismail Jakobs und Ex-Nationalspieler Kerem Demirbay 90 Minuten auf der Bank.