Kovacs Champions-League-Prämie beim BVB enthüllt

Niko Kovac führte den BVB noch in die Champions League

Mit einem fulminanten Endspurt in der Fußball-Bundesliga zog Borussia Dortmund doch noch in die Champions League ein. Für BVB-Erfolgscoach Niko Kovac zahlt sich das offenbar auch finanziell aus.

Laut "Bild"-Angaben soll der 53-Jährige für die nicht mehr für möglich gehaltene Königsklassen-Qualifikation mit den Schwarz-Gelben eine Prämie in Höhe von rund 750.000 Euro kassieren - eine Summe, die der BVB verschmerzen kann, winkt im wichtigsten Vereinswettbewerb Europas doch wie gewohnt ein fetter Millionenregen.

Beim BVB sitzt Niko Kovac angesichts von sieben Siegen sowie einem Remis und damit 22 Punkten aus den letzten acht Saisonspielen inzwischen fest im Sattel.

"Wir waren vor ein paar Monaten Elfter, und dann ist Niko gekommen. Ich bin schon sehr lange beim BVB, und alle Trainer mögen es mir verzeihen, aber ich glaube, was Niko hier geleistet hat, das ist mit eine der größten Trainerleistungen in der Geschichte des BVB", schwärmte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken nach dem 3:0-Erfolg über Holstein Kiel am Samstag bei "Sky".

"Das ist außergewöhnlich", lobte der scheidende BVB-Boss Hans-Joachim Watzke.

BVB: Kovac-Verlängerung derzeit "kein Thema"

Zeitnah wird die Borussia Kovacs bis 2026 datierten Vertrag dennoch nicht verlängern. "Wir sind erst mal im Moment, alles Weitere ist jetzt erstmal kein Thema", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Erst im Herbst soll es Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit erst im Herbst geben. "Es wird der Moment kommen, an dem man sich zusammensetzt. Wir wollen mit Niko den Weg langfristig gehen. Das ist das Ziel. Wir brauchen Stabilität auf der Trainerposition", ergänzte Kehl am Sonntag bei seinem Auftritt im "Doppelpass" von "Sport1".

"Kein Thema" sei laut "Bild" für Kovac das angebliche Interesse von Europa-League-Finalist Tottenham Hotspur, der in der Premier League einen Spieltag vor Saisonende lediglich auf Rang 17 rangiert.