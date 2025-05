VfB-Star mit Final-Ansage Richtung Bielefeld

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Steht mit dem VfB Stuttgart im Pokalfinale: Ermedin Demirovic

Am Samstag (20:00 Uhr) trifft der VfB Stuttgart im Endspiel des DFB-Pokals auf Arminia Bielefeld. Trotz klar verteilter Rollen im Duell Erstligist gegen Drittliga-Meister warnt VfB-Angreifer Ermedin Demirovic vor den Stärken des Gegners.

"Es wird sicher kein einfaches Spiel. Es ist ein Finale gegen eine Mannschaft, die zwar nicht in der Bundesliga spielt, aber bekanntlich sehr guten Fußball spielt, in der 2. Liga aufgestiegen ist und eine Reihe von Bundesligisten ausgeschaltet hat. Darunter Bayer Leverkusen", so der Stürmer des VfB Stuttgart im Gespräch mit dem "kicker".

Ermedin Demirovic betonte, dass er die Chancen ausgeglichen verteilt bei "50:50" sieht, stellte aber auch klar: "Wir werden versuchen, das Ding auf unsere Seite zu ziehen. Wir müssen überzeugt sein und zeigen, dass wir, egal, wie gut Bielefeld ist, und egal, wie viel Respekt wir vor den Arminen haben, das Spiel um jeden Preis gewinnen wollen."

Der 27-Jährige selbst will unbedingt auf dem Rasen mithelfen, den ersten DFB-Pokalsieg seit 28 Jahren für den VfB Stuttgart klar zu machen. Der Bosnier hatte in der Bundesliga zwar alle 34 Spieltage für die Schwaben absolviert, kam zuletzt allerdings meistens nur noch als Einwechselspieler von der Bank.

Demirovic verschoss Elfmeter im Finale 2022

"Ich werde versuchen, mich ins Team zu kämpfen, werde wie immer jeden Tag Gas geben, um dem Trainer zu zeigen, dass ich spielen möchte. Wenn er sich dagegen entscheidet, dann ist das eben so", meinte Demirovic in der Woche vor dem Endspiel von Berlin.

Es ist übrigens das zweite DFB-Pokalfinale, welches Demirovic spielen wird. Vor drei Jahren verlor er mit dem SC Freiburg im Elfmeterschießen mit 2:4 gegen RB Leipzig, war damals einer der beiden Freiburger (neben Christian Günter), der seinen Elfmeter verschoss und damit zum traurigen Helden der Breisgauer wurde.