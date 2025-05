BVB-Flirt soll Abschied verkündet haben

IMAGO/Mourad_ALLILI

Rayan Cherki wird immer wieder mit einem Engagement beim BVB in Verbindung gebracht

Dank eines 2:0-Sieges über SCO Angers hat Olympique Lyon die französische Ligue 1 am vergangenen Samstag als Tabellenzweiter beendet. Einer, der gegen Rennes einmal mehr lieferte, war Rayan Cherki, der das 2:0 mit seinem 20. Assist in der beendeten Spielzeit vorbereitete. Anschließend verkündete der 21-jährige Offensivspieler seinen Abschied von OL. Beim BVB dürfte man ganz genau hingehört haben.

Rayan Cherki gilt schon länger als einer der Wunschspieler, mit denen der BVB seinen Kader im Sommer aufrüsten will. Zuletzt soll das Interesse in der Winterpause der unlängst beendeten Saison enorm gewesen sein, Olympique Lyon wollte seinen Star allerdings nicht ziehen lassen und reagierte merklich pikiert auf die Avancen aus dem Ruhrgebiet.

Im Sommer 2025 scheint ein Deal nun allerdings möglich. Das legen Worte nahe, die Cherki unlängst gewählt haben soll.

"Ich glaube, das war mein letztes Spiel für Lyon. Ich bin bereit für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Danke an OL, den Trainer, den Stab, den Präsidenten, meine Mannschaftskameraden und alle Leute im Verein", zitieren mehrere Medien Cherki nach dem Sieg gegen Angers.

BVB droht große Konkurrenz

Zwar endet der Vertrag des Olympia-Zweiten der Sommerspiele von Paris 2024 erst Ende Juni 2026, angeblich soll allerdings eine Vereinbarung zwischen Klub und Spieler existieren, die einen Abschied ermöglicht.

Voraussetzung hierfür ist dem Vernehmen nach eine Ablösezahlung in Höhe von etwa 22 Millionen Euro. Eine Investition, die angesichts von zwölf Toren und 20 Vorlagen in 44 Spielen der Saison 2024/25 eher überschaubar wirkt - und viele Interessenten auf den Plan rufen dürfte.

Einfach wird sich der Poker für den BVB daher wohl keineswegs gestalten. Vor allem in der englischen Premier League soll der Flügelstürmer zahlreiche Bewunderer haben. "Bild"-Fußballchef Christian Falk bestätigte zuletzt in seiner Kolumne "Caught Offside" allerdings, dass die Dortmunder "nach wie vor stark an dem Spieler interessiert" seien.