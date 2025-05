Hat der FC Schalke 04 seinen neuen Trainer gefunden?

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Lukas Kwasniok (l.) soll Trainer-Favorit des FC Schalke 04 sein

Der FC Schalke 04 will nach dem Ende einer desaströsen Saison wohl zeitnah Nägel mit Köpfen machen und einen neuen Trainer vorstellen.

"Top-Favorit" auf den Job soll laut "Bild" inzwischen Lukas Kwasniok sein.

Der 43-Jährige steht beim SC Paderborn zwar noch bis 2026 unter Vertrag. Bereits seit mehreren Wochen ist aber klar, dass er die Ostwestfalen im Sommer verlassen wird. Ein bis zwei Millionen Euro Ablöse sollen für ihn dem Vernehmen nach fällig werden.

Zuletzt hieß es, der FC Schalke 04 stehe in regelmäßigem Austausch mit Kwasniok, er könne sich einen Wechsel nach Gelsenkirchen gut vorstellen. Allerdings wird der Deutsch-Pole auch bei Hannover 96, beim 1. FC Köln sowie bei der TSG 1899 Hoffenheim gehandelt.

Ob Kwasniok überhaupt zur kommenden Spielzeit direkt wieder einen neuen Verein übernimmt, steht zudem noch in den Sternen. Nach seiner letzten Partie als Paderborner Chefcoach am Sonntag beim Karlsruher SC (0:3) deutete er nämlich eine mögliche Trainerpause an.

Er habe "seine gesamte Kraft verbraucht", so Kwasniok. "Ich würde schon sagen, es ist richtig und wichtig, sich in diesem Moment eine Auszeit zu gönnen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man mich in der kommenden Saison zu Beginn an keiner Seitenauslinie sehen wird."

In zwei Wochen, schob er jedoch hinterher, könne das schon wieder ganz anders aussehen.

FC Schalke 04: Frank Baumann sucht den neuen Trainer

Schalke hatte die letzten beiden Saisonspiele nach der vorzeitigen Trennung von Ex-Coach Kees van Wonderen unter der Regie von U23-Trainer Jakob Fimpel bestritten.

Bei Fortuna Düsseldorf (0:2) und gegen die SV Elversberg (1:2) setzte es jedoch Pleiten, sodass der 36-Jährige keine Argumente für eine von den S04-Bossen ohnehin nicht geplante Weiterbeschäftigung als Übungsleiter der Profis sammeln konnte.

Mit der Trainersuche betraut ist der neue Sportvorstand Frank Baumann, der seinen Dienst auf Schalke offiziell erst am 1. Juni antritt.