Kobel vermeidet BVB-Bekenntnis

IMAGO/Madeleine Fantini

Gregor Kobel wird immer wieder mit einem BVB-Abgang in Verbindung gebracht

Gregor Kobel wird immer wieder mit einem Abschied vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich der BVB-Keeper zu den Gerüchten - und verzichtete auf ein klares Bekenntnis.

Von der "Bild" auf die Spekulationen über einen Wechsel in die Premier League angesprochen, entgegnete Gregor Kobel: "Ich kommentiere solche Sachen überhaupt nicht. Mir war wichtig, dass wir in der Champions League sind, weil dieser Verein einfach in die Champions League gehört."

Der Schweizer ergänzte: "Es waren vier Wahnsinns-Jahre hier. Das Champions-League-Finale, Beinahe-Meister und dieses Jahr war es eine ganz andere Saison. Das war auf jeden Fall spannend – und langweilig wurde es einem nicht."

Worte, die laut dem Boulevardblatt "ein wenig nach Abschied" klingen.

Vertraglich ist Kobel noch bis 2028 an Borussia Dortmund gebunden. Zuletzt hieß es allerdings, dass die BVB-Bosse einen Verkauf nicht ausschließen. Als Schmerzgrenze stehen 60 bis 70 Millionen Euro im Raum.

Der 27 Jahre alte Torwart soll bei mehreren Klubs aus der englischen Premier League auf dem Zettel stehen. Der FC Chelsea, Newcastle United und Manchester United sollen die Fühler ausstrecken.

Bleibt Kobel nach CL-Qualifikation des BVB?

Die "Sport Bild" hatte Anfang Mai noch berichtet, dass Kobel einen Wechsel im Sommer nicht ausschließt. Einer der Knackpunkte für die Entscheidung soll die Frage gewesen sein, ob sich der BVB für die Champions League qualifiziert.

Dieses Ziel haben die Schwarz-Gelben im Saisonendspurt erreicht. Durch den 3:0-Sieg gegen Absteiger Holstein Kiel wurde die Teilnahme an der Königsklasse klargemacht. Die Ausgangslage der Dortmunder im Zukunftspoker um Kobel dürfte sich daher verbessert haben.

Kobel war im Sommer 2021 vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt. 15 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Für den Revierklub absolvierte der Schlussmann seitdem 164 Pflichtspiele.