Reus spricht über möglichen Müller-Wechsel in die USA

Marco Reus (l.) und Thomas Müller prägten lange die Geschicke des BVB bzw. des FC Bayern

Am vergangenen Samstag bestritt Thomas Müller sein 503. und gleichzeitig letztes Bundesliga-Spiel für den FC Bayern. Wo der Rekordspieler der Münchner seine Karriere fortsetzen wird, ist noch immer offen. Ex-Nationalmannschaftskollege Marco Reus hofft nun, dass es Müller ebenfalls in die USA verschlagen wird.

"Ich würde es lieben, wenn ich ihn in der Liga sehe. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht", sagte der langjährige Starspieler von Borussia Dortmund, der selbst im letzten Jahr in die Major League Soccer zu Los Angeles Galaxy gewechselt war.

Reus und Müller standen sich in Dutzenden Aufeinandertreffen von Borussia Dortmund und dem FC Bayern gegenüber, spielten zudem gemeinsam in der deutschen Nationalmannschaft.

Der Ur-Dortmunder sprach nach dem 2:2 von LA Galaxy im Stadtduell gegen Los Angeles FC über Thomas Müller. Marco Reus hatte in dem Spiel beide Treffer für seine Farben erzielt. LAFC ist das Team, mit dem Müller seit dem beschlossenen Abschied vom FC Bayern München am häufigsten in Verbindung gebracht wird.

Reus gratulierte Müller zu "unfassbarer Karriere"

Auf die Frage, wie die MLS von einem Spieler wie Müller profitieren könnte, antwortete Reus: "Sehr. Thomas ist ein super Typ mit einem guten Charakter. Immer am Lächeln. Wir werden sehen. Er hat hoffentlich viele Angebote. Er hat in Deutschland gesagt, dass er weiter Fußball spielen will. Am Ende ist das seine Entscheidung."

Wie Reus bestätigte, haben die beiden langjährigen Aushängeschilder ihrer Herzensvereine BVB beziehungsweise FC Bayern auch schon in direktem Austausch gestanden - allerdings nicht wegen eines möglichen Wechsels des Ex-Weltmeisters in die USA. "Ja, wir hatten ein bisschen Kontakt. Aber gar nicht wegen hier - ich habe ihm einfach gratuliert zu seiner unfassbaren Karriere in München. Unglaublich, was der Junge geleistet hat mit seiner lockeren Art. Er ist immer gleich geblieben", so Reus über Müller.