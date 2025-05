Bericht: Bei Gladbach steht alles auf dem Prüfstand

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Roland Virkus will die Saison konsequent aufarbeiten

Durch einen bemerkenswerten Einbruch hat Borussia Mönchengladbach im Saisonfinale noch das europäische Geschäft verspielt. Nun wird am Niederrhein über die Konsequenzen diskutiert.

Nur zwei Punkte hat Borussia Mönchengladbach aus den letzten sieben Ligaspielen geholt. Nachdem die Elf von Gerardo Seoane Anfang April lediglich zwei Zähler von der Champions League entfernt war, reichte es dadurch in der Endabrechnung letztlich nur zu Platz zehn.

Wegen der Negativ-Serie zur Unzeit schrillen bei den Fohlen nun offenbar die Alarmglocken. Der "kicker" berichtet, dass bei der Borussia in den kommenden Tagen eine umfassende Analyse stattfinden soll. Dort werde "alles auf den Prüfstand gestellt."

Geschäftsführer Roland Virkus zeigte sich am Samstag nach der 0:1-Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg betroffen, als die Mannschaft mit einem Pfeifkonzert der eigenen Anhänger in die Sommerpause verabschiedet wurde. In der Analyse will der Sportchef aber sachlich bleiben.

Gladbach plant wohl weiter mit Seoane

"Es war nicht alles schlecht. Dreiviertel der Saison haben wir gut performt, im letzten Viertel dann nicht mehr. Jetzt müssen wir klar und ehrlich miteinander umgehen und fragen: Woran hat es gelegen?", formulierte er seinen Ansatz.

Der Mannschaft und dem Trainerteam attestierte der 58-Jährige über die Saison hinweg "viele gute Ansätze." Doch gleichzeitig gebe es in Gladbach "ohne Wenn und Aber das Gefühl, dass wir etwas liegen gelassen haben", so Virkus.

Laut "kicker" geht die Tendenz wohl dahin, dass Seoane trotzdem über den Sommer hinaus im Amt bleibt. Virkus betonte allerdings, dass es auf allen Ebenen die Bereitschaft zur Selbstkritik benötige.

Der Geschäftsführer nimmt sich da offenbar mit ins Boot und will eine Neuausrichtung der Kaderplanung prüfen, heißt es. Fest steht, dass für die kommende Saison ein neuer Torjäger gebraucht wird. Tim Kleindienst fällt nämlich mit einer schweren Knieverletzung monatelang aus.

Zwei heiße Kandidaten sollen in Gladbach nach "kicker"-Informationen Marvin Ducksch (Werder Bremen) und Shuto Machino (Holstein Kiel) sein.