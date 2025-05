FC Bayern bei Xavi Simons in der Pole Position?

IMAGO/PICTURE POINT / Roger Petzsche

Wechselt Xavi Simons von RB Leipzig zum FC Bayern?

Nachdem RB Leipzig die Qualifikation für das internationale Geschäft verpasst hat, droht dem Fußball-Bundesligisten ein Abgang von Xavi Simons. Im Poker um den Niederländer befindet sich der FC Bayern offenbar in der Pole Position.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, rechnet RB Leipzig fest mit einem Wechsel von Xavi Simons.

Die besten Karten im Poker um den Offensivspieler hat demnach derzeit der FC Bayern. Simons sei an der Säbener Straße das große Transerziel für den Sommer.

Weiter heißt es, dass die Münchner bereits Kontakt zu dem Leipzig-Star aufgenommen haben.

Mit dem Interesse an Simons soll der FC Bayern aber nicht alleine sein. Bei den Sachsen seien bereits mehrere Anfragen für Simons eingegangen.

Noch sei aber unklar, ob der deutsche Rekordmeister im Poker um Simons Ernst macht. Die 80 Millionen Euro, die RB Leipzig angeblich fordert, könnten ein Hindernis darstellen. Eine derartige Investition soll nur getätigt werden, wenn Spieler den Klub verlassen.

Zuletzt hatte auch "Sky" berichtet, dass Simons und RB Leipzig wohl getrennte Wege gehen. Demnach plant der niederländische Nationalspieler seinen Abgang. Sein Karriereweg sehe vor, dass er sich weiterhin mit den besten in der Königsklasse messen kann.

Simons als Wirtz-Alternative zum FC Bayern?

Laut "tz" könnte der FC Bayern den Fokus auf Simons legen, sollte sich der gewünschte Transfer von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen nicht realisieren lassen.

Neben dem FC Bayern wird vor allem dem FC Liverpool Interesse an Simons nachgesagt. Der englische Meister hat angeblich bereits Kontakt zu RB aufgenommen. Die Entscheider an der Anfield Road seien fest entschlossen, den Deal in den kommenden Monaten unter Dach und Fach zu bringen, berichtete "Todofichajes".

Simons konnte in der aktuellen Saison nicht an seine Top-Leistungen anknüpfen. Elf Tore und acht Vorlagen stehen nach 33 Pflichtspielen zu Buche.