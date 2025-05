FC Bayern verpflichten Dänin Ballisager

AFP/SID/FRANCK FIFE

Ballisager bei der WM 2023 gegen Australiens Sam Kerr

Der FC Bayern verstärkt seine Double-Gewinner-Mannschaft für den Angriff auf Europa. Der deutsche Meister und Pokalsieger hat die dänische Fußball-Nationalspielerin Stine Ballisager verpflichtet.

Die 31 Jahre alte Verteidigerin wechselt von der AC Florenz an die Isar, wo sie einen Vertrag bis 2027 erhält.

"Sie ist kämpferisch, schnell, stark in Luftduellen und zudem technisch versiert", sagte der Sportliche Leiter Francisco De Sa Fardilha: "Darüber hinaus verfügt sie über reichlich Erfahrung auf höchstem Niveau, hat mehr als 60 Länderspiele und verfügt über reichlich Führungsqualitäten. Zudem ist sie hungrig nach Titeln, was in einem Verein wie dem FC Bayern natürlich sehr wichtig ist."

Ballisager sieht sich "als echte Verteidigerin. Gleichzeitig habe ich eine Leidenschaft für Ballbesitzfußball, was hervorragend zum Stil des FC Bayern passt." Nach mehreren Stationen in ihrer Heimat war sie 2018 nach Norwegen zu Valerenga Oslo gewechselt, wo sie Meisterin und zweimal Pokalsiegerin wurde. Zwischen 2023 und 2024 lief Ballisager in den USA für Kansas City Current auf, zu Beginn des Jahres ging sie nach Italien.