SC Freiburg tütet historischen Millionen-Deal ein

Cyriaque Irié wechselt zum SC Freiburg

Der SC Freiburg hat den ersten Sommer-Transfer eingetütet, nur ein Neuzugang in der Vereinsgeschichte war teurer.

Der 19-jährige Offensivspieler Cyriaque Irié wechselt zur Saison 2025/2026 von ESTAC Troyes in den Breisgau. Eine Vertragslaufzeit gab der SC Freiburg wie gewohnt nicht bekannt. Als Ablöse sollen laut Medienberichten rund 8,5 Millionen Euro nach Frankreich fließen.

Rekord-Transfer der Freiburger ist Baptiste Santamaria, für den der Verein im Sommer 2020 zehn Millionen Euro an Angers SCO überwies.

"Cyriaque hat viel Talent und ist mit richtig guten Basisqualitäten ausgestattet. Er besitzt eine gute Schnelligkeit, hat körperlich sehr spannende Voraussetzungen und zeigt eine griffige Haltung gegen den Ball. Er kann über beide offensiven Seiten kommen, hat aber auch schon als vorderste Spitze gespielt", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Er ergänzte: "Wir verfolgen seinen Weg schon seit seiner Zeit in Dijon und freuen uns sehr, gemeinsam seine Fähigkeiten in allen Bereichen weiter auszuprägen. Cyriaque bekommt selbstredend alle Zeit, sich zu adaptieren. Der Schritt in die Bundesliga ist groß, aber wir trauen uns absolut zu, mit ihm den weiteren Weg zu gehen."

Schritt zum SC Freiburg "super" für Cyriaque Irié

Für Troyes kam Irié in der abgelaufenen Saison in der zweiten französischen Liga auf 33 Einsätze. Dabei gelangen ihm sechs Tore und drei Vorlagen.

"Der Schritt nach Freiburg ist super für meine Entwicklung. Der Verein und Trainer Julian Schuster wollen junge Spieler voranbringen. Das ist sehr wichtig für mich", erklärte der Junioren-Nationalspieler Burkina Fasos.

Und weiter: "Gleich in den ersten Gesprächen mit dem Trainer ging es um den Freiburger Spielstil, um das gemeinsame Verteidigen und um das Verhalten im Team. Ich weiß, es wird sehr hart, aber das ist normal. Ich bin sehr jung und werde auf den Rat der Verantwortlichen hören."