Gittens vor BVB-Abgang? Sancho-Hammer? Kehl äußert sich

IMAGO/Moritz Mueller

Jamie Gittens (l.) könnte den BVB verlassen

Auf der letzten Rille erreichte Borussia Dortmund doch noch die Champions League und damit sein Minimalziel. Dennoch wird es beim BVB in diesem Sommer womöglich einiges an Bewegung im Kader geben. Sportdirektor Sebastian Kehl äußert sich zu den Transfer-Plänen.

"Das wird durch die Klub-WM nochmal eine neue Herausforderung. Am 13. Juni reisen wir mit dem aktuellen Kader in die USA. Wir werden versuchen, jetzt mit einigen Sachen voran zu kommen und es gibt ja auch ein neues Transferfenster Anfang Juni. Wir werden es in aller Ruhe besprechen und dann die richtigen Ableitungen treffen. Wir wollen auch wieder in das Top-Talente-Segment investieren", kündigte der langjährige BVB-Kapitän im "Doppelpass" von "Sport1" an.

Fragezeichen gibt es in Dortmund rund um die Zukunft einiger namhafter Profis, deren Verträge 2026 auslaufen, darunter Kapitän Emre Can und sein Stellvertreter Julian Brandt.

"Wir werden versuchen, einige dieser Personalien zu lösen", sagte Kehl. "Wir wollen Gehälter sparen. Dennoch kann es passieren, dass wir mit einigen dieser Jungs weitermarschieren. Aber einige werden in der kommenden Saison eventuell nicht mehr beim BVB spielen."

Klub-WM "sehr attraktiv" für den BVB

Mehr Geld als bisher einkalkuliert, hat der BVB durch die Last-Minute-Qualifikation für die Königsklasse nicht zur Verfügung. "Wir haben vom Budget her mit der Champions League geplant, von daher hat sich am Samstag nichts geändert", so Kehl. "Die Klub-WM ist sehr attraktiv. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden wir auch verkaufen müssen."

Der Kader sei "in den vergangenen Jahren sehr durchmischt worden", erklärte der BVB-Manager. Man glaube nun aber an mehr Kontinuität mit Chefcoach Niko Kovac und seinem Trainerteam.

Nicht verpassen! Ab August die Highlight-Clips der Bundesliga und 2. Bundesliga direkt nach Abpfiff auf RTL+

Auf welche Spieler des aktuellen Kaders der 53 Jahre alte Übungsleiter 2025/2026 zurückgreifen kann und welche Neuzugänge ihm die BVB-Führung zur Verfügung stellt, ist noch offen.

BVB-Abgang von Jamie Gittens nicht ausgeschlossen

Ein Verkaufskandidat ist dem Vernehmen nach der zuletzt formschwache Jamie Gittens. "Für ihn gibt es sicher einen Markt. Er ist ein hochspannender Spieler. Wir werden die Gespräche jetzt auch führen. Wenn etwas reinkommt, werden wir uns damit beschäftigen müssen", schloss Kehl einen Abgang des 20 Jahre alten Engländers nicht aus.

Immer wieder mit einer BVB-Rückkehr in Verbindung gebracht wird Jadon Sancho, der derzeit von Manchester United an den FC Chelsea verliehen ist. "Er hat eine sehr große Vergangenheit in diesem Klub. Aber das ist aktuell nicht unser größtes Thema", sagte Kehl zu dieser Personalie.