Englisches Finale: Kane drückt Tottenham die Daumen

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Harry Kane bangt beim Europa-League-Finale mit

Kaum hat Harry Kane bei den Bayern seine erste Trophäe gewonnen, könnte seine alte Liebe Tottenham ebenfalls die titellose Zeit beenden. Doch auch Manchester United will seine Saison retten.

Nach dem anstrengenden Partymarathon mit den Bayern drückt Harry Kane seiner "alten Liebe" Tottenham ganz gemütlich von der Couch aus die Daumen.

"Ich werde nicht hingehen, nein. Ich werde mich irgendwo ausruhen. Aber ich werde zusehen", kündigte der langjährige Spurs-Kapitän an. Er werde sich "natürlich freuen", wenn es im Finale der Europa League gegen Manchester United am Mittwoch (21:00 Uhr/Live bei RTL) tatsächlich mit dem Titel klappen würde.

Kane selbst war einer Trophäe mit Tottenham über ein Jahrzehnt vergebens hinterher gejagt. Nachdem er nun bei den Bayern mit seinem ersten Titel seine Karriere krönte, könnten die Spurs wenige Tage später ebenfalls ihren Fluch nach 17 Jahren beenden.

Duell der Enttäuschten im Finale

"Ich werde sie beobachten und hoffe, dass sie gewinnen können. Es könnte ein guter Monat für viele Spurs-Fans werden", betonte Kane. Bereits der Finaleinzug sei in dieser "harten Saison" ein "großer Erfolg".

Eine harte Saison ist es in der Liga definitiv für beide Endspielteilnehmer. Platz 16 für Manchester United, Position 17 für Tottenham. Hinter den beiden Milliardenklubs liegen nur die drei Absteiger, ein Europacupplatz war in der Premier League meilenweit entfernt.

Die Trainer Ruben Amorim und Ange Postecoglou wackeln deshalb jeweils bedenklich. Einzig der Triumph in der Europa League kann beiden Teams die Spielzeit retten.

"Nach dieser Saison sind wir bereit, für die eine Sache zu kämpfen, die uns helfen kann, uns an diese Saison auf eine andere Art zu erinnern", sagte United-Coach Amorim: "Diese Spiele muss man gewinnen, sonst bleibt nichts anderes als Traurigkeit."

Der Verein erlebe "eine wirklich seltsame Saison, weil wir in Europa so gut abschneiden, aber in der Premier League haben wir zu kämpfen." Dennoch sei er für das vom deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer geleitete Finale "sehr zuversichtlich".

Tottenham seit 2008 ohne Titel

Bei den Spurs meldete sich nach lediglich einem Punkt aus den vergangenen sechs Ligaspielen Kapitän Heung-min Son rechtzeitig für die Partie im San Mames von Bilbao zurück. Der Südkoreaner war über Jahre Leidensgenosse von Kane.

"Ich habe in meinen zehn Jahren bei Tottenham alles erreicht, bis auf eine Sache", sagte Son: "Ich habe immer hart dafür gearbeitet und davon geträumt, einen Titel mit Tottenham zu gewinnen. Ich hoffe wirklich, dass dieser Traum Realität wird."

Zuletzt holte Tottenham 2008 den League Cup, international warten die Spurs gar seit dem UEFA-Cup-Triumph 1984. Bei United ist die Durststrecke nicht ganz so lang.

In der Vorsaison reichte es für den Sieg im FA Cup, 2017 gewann Manchester auch schon einmal die Europa League. Und ganz nebenbei löst der Gewinner von Bilbao trotz Chaos-Saison ja noch das Champions-League-Ticket für die kommende Spielzeit.

Edelfan Kane wird den Spurs dafür ganz fest die Daumen drücken.