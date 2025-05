Wechsel von Leverkusen-Star rückt näher

IMAGO/Brauer-Fotoagentur / Adrian Schl

Jeremie Frimpong wird Leverkusen wohl verlassen

Jeremie Frimpong steht kurz vor einem Wechsel in die englische Premier League. Der Transfer von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool rückt immer näher. Am Montag soll der Medizincheck über die Bühne gehen.

Der Wechsel von Leverkusen-Wirbelwind Jeremie Frimpong nach England ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit.

Wie der englische TV-Sender "Sky Sports" berichtet, sei der Niederländer am Sonntag nach Liverpool gereist. Am Montag soll er sich bei den Reds dem Medizincheck unterziehen. Einen ersten Teil soll er sogar schon am Sonntag gemeistert haben. Anschließend könnte der Transfer schnell über die Bühne gehen.

Seine Ausstiegsklausel liege bei rund 35 Millionen Euro.

Jeremie Frimpong unterschreibt wohl in Liverpool

Schon zuvor hatten "kicker" und "Sky" berichtet, dass eine komplette Einigung bei dem Transfer erzielt worden sei. Sein neuer Vertrag bei den Reds soll bis 2030 datiert sein. Zuletzt hatten auch andere Medien berichtet, dass ein Abgang des Rechtsverteidigers nach Liverpool bevorsteht.

Frimpong hatte in den vergangenen beiden Jahren bei Bayer Leverkusen eine wichtige Rolle in der Elf von Xabi Alonso gespielt.

Der flinke Außenbahnspieler soll in Liverpool Trent Alexander-Arnold ersetzen, der zu Real Madrid wechselt. Der niederländische Nationalspieler war 2021 für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow nach Leverkusen gekommen und hatte in 190 Pflichtspielen für Bayer insgesamt 30 Tore erzielt. Celtic Glasgow soll laut "Sky Sports" eine Weiterverkaufsklausel haben, die sich auf fünf Millionen Pfund (knapp sechs Millionen Euro) belaufen könnte.

Nach 15 direkten Torbeteiligungen in der Saison 2022/23 legte er in Leverkusens Meister-Saison 18 Scorer nach. In der Spielzeit 2024/25 kommt er auf fünf Tore und sechs Vorlagen. Frimpong wurde in 33 der 34 Meisterschaftsspielen eingesetzt und kam zudem auf vier Partien im DFB-Pokal und zehn in der Champions League.

Sicher ist neben dem Abschied von Cheftrainer Xabi Alonso, dass auch Kapitän Jonathan Tah wechseln wird - womöglich zum FC Bayern. Gerüchte kursieren zudem über mögliche Wechsel von Victor Boniface oder Patrik Schick. Nicht zuletzt wird über die Zukunft von Superstar Florian Wirtz spekuliert.