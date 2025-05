Verlängern weitere Aufstiegshelden beim 1. FC Köln?

IMAGO/UWE KRAFT

Eric Martel jubelt über den Aufstieg des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln feiert den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga. Ein Leistungsträger verkündete im Anschluss seine Vertragsverlängerung beim Effzeh. Folgen weitere Stützen des Teams?

Am Sonntagnachmittag machte der 1. FC Köln die direkte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga durch ein souveränes 4:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern perfekt.

Kurz nach dem Abpfiff gab es für die Fans in Müngersdorf die nächste frohe Kunde: Mit Linton Maina bestätigte ein Leistungsträger seinen Verbleib. "Ich habe vor fünf, sechs Wochen bei einem Bundesligisten unterschrieben, der sich jetzt endlich wieder Bundesligist nennen darf", sagte der Flügelflitzer vor den jubelnden Anhängern im Stadion.

Wie "Bild" berichtet, arbeitet der 1. FC Köln im Hintergrund bereits an weiteren Vertragsverlängerungen. Namentlich werden Damion Downs, Eric Martel und Jan Thielmann als Spieler genannt, die weiter voran gehen sollen. Das Trio ist jeweils bis 2026 an den Traditionsklub gebunden und zählte wie Maina in der Aufstiegssaison zum Stammpersonal.

Der 1. FC Köln kann jedenfalls mit dem Argument Bundesliga locken. Die Trainer-Entscheidung steht rund um das Geißbockheim noch aus.

Im Video: Wie plant der 1. FC Köln auf der Trainerbank?

Waldschmidt flirtet mit Verbleib beim 1. FC Köln

"Wir sind zurück in der Bundesliga. Egal, wer es im Sommer machen wird, es wird viel Arbeit sein. Da müssen wir einen guten Grundstein legen. In den nächsten Tagen sollten wir die Köpfe zusammenstecken und ganz genau überlegen, wie die Saison gelaufen ist – und daraus müssen wir unsere Schlüsse ziehen", wird Sportdirektor Thomas Kessler von "Bild" zitiert.

Ziel des 1. FC Köln sei es, "in der nächsten Saison einen Kader haben, der in dieser Liga wettbewerbsfähig ist", stellte der Effzeh-Funktionär klar.

Gut möglich, dass Luca Waldschmidt dem Team dann weiter angehört. "Mir ist es extrem wichtig, auf dem Platz zu stehen, zu spielen und der Mannschaft zu helfen. Das ist mein Anspruch auch in der Bundesliga und wenn der FC so mit mir plant, dann sehr, sehr gerne", meinte der Offensivakteur nach dem Saisonfinale.

"Bild" zufolge soll Waldschmidt in seinem bis 2026 datierten Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel haben.