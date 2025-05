Werder-Boss sieht großen "Investitionsstau"

IMAGO/Oliver Baumgart

Auf der Suche nach Geld: Werder-Boss Klaus Filbry

Geschäftsführer Klaus Filbry vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen sieht einen massiven Investitionsbedarf in der Eliteklasse und will deshalb an fremdes Geld herankommen.

"Wir brauchen Kapital für die Herausforderungen, die wir als Liga haben", sagte der Werder-Boss im "Deutschlandfunk".

Zu den Herausforderungen zählt Filbry die Auslandsvermarktung, die Internationalisierung sowie den Zustand der Stadien.

"Ich glaube, dass alle Vereine mittlerweile auch wieder einen sogenannten Investitionsstau haben und ihre Infrastruktur auch für ein zeitgemäßes Stadionerlebnis weiterentwickeln müssen", erklärte der 58-Jährige: "Insofern gibt es Kapitalbedarf in der Liga. Und nachdem der Investoreneinstieg nicht funktioniert hat, muss man jetzt meines Erachtens über sinnvolle Fremdkapital-Lösungen oder auch Partnerschaften nachdenken."

Um die immer weiter steigenden Kosten einzudämmen, erneuerte Filbry seine Forderung nach einer Gehaltsobergrenze für die Profis: "Ich glaube, dass es mittlerweile schon aus den Fugen geraten ist, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, wenn man über die Gehaltsentwicklung spricht."