Dramatisches Finale in der Serie A: So ist die Ausgangslage

IMAGO/Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net

Simone Inzaghi will mit Inter noch Meister werden

SSC Neapel oder Inter Mailand? Die Entscheidung in der italienischen Fußball-Meisterschaft fällt erst am letzten Spieltag - und zwar schon am Freitag.

Weil Inter das Endspiel der Champions League erreicht hat, terminierte die italienische Liga die finalen Saisonspiele der beiden führenden Klubs für zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Anstoß der Partien Neapels (gegen Cagliari) und Mailands (bei Aufsteiger Como) ist jeweils um 20:45 Uhr.

Hintergrund der ungewöhnlichen Maßnahme ist eine italienische Sonderregel aus dem Jahr 2022, nach der zwei nach dem letzten Spieltag punktgleiche Teams ein Entscheidungsspiel um die Serie-A-Meisterschaft austragen.

Momentan führt Neapel die Liga mit 79 Punkten und einem Zähler Vorsprung auf Titelverteidiger Inter an. Ein mögliches Entscheidungsspiel soll im Fall der Fälle am kommenden Montag, also fünf Tage vor dem Königsklassen-Finale, ausgetragen werden.