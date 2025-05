FC Schalke 04 zieht erste Konsequenzen auf Führungsebene

IMAGO/Ralf Brueck

Matthias Tillmann (l.) ist Vorstandschef beim FC Schalke 04

Nach der schlechtesten Saison der Vereinsgeschichte muss der FC Schalke 04 schleunigst mit der Aufarbeitung beginnen. Auch in Bereichen abseits des Sportlichen lief in den vergangenen Monaten nicht alles nach Plan. Daher soll es auf Führungsebene nun erste Änderungen geben, heißt es am Tag nach dem letzten Zweitliga-Spieltag.

Beim FC Schalke 04 zieht man Konsequenzen aus der Dauerkrise, vermelden die "Ruhr Nachrichten".

Vorstandschef Matthias Tillmann wird sich demnach künftig allein auf den Bereich Marketing konzentrieren. Andere, wie etwa die Fördergenossenschaft, sollen von anderen Führungskräften betreut werden. Womöglich bestellt der Klub dafür eigens ein neues Vorstandsmitglied.

Einen drastischen Schlussstrich, etwa eine Trennung vom 41-Jährigen, ziehe man allerdings nicht in Betracht. Auch der umstrittene Kaderplaner Ben Manga müsse nicht um seinen Job fürchten, heißt es.

Pfeifkonzert gegen Tillmann beim letzten Schalke-Heimspiel

Das Thema Fördergenossenschaft hatte Tillmann federführend betreut und angeschoben, als Erfolg werde es beim FC Schalke 04 intern aber nicht gewertet, so die "Ruhr Nachrichten".

Eingesehen habe der Aufsichtsrat der Königsblauen inzwischen auch, dass die Entscheidung, den Vorstand von drei auf zwei Mitglieder zu verkleinern, kontraproduktiv war. Vorstandschef Tillmann habe dadurch zu viele Aufgaben auf seinem Schreibtisch. Christina Rühl-Hamers, seit 2020 im S04-Vorstand, ist neben Tillmann für das Finanzressort zuständig. Immerhin: Für den sportlichen Bereich hat der FC Schalke 04 ab dem 1. Juni einen neuen Verantwortlichen: Frank Baumann.

Tillmann hatte am vergangenen Zweitliga-Spieltag den Unmut der Schalker Fans deutlich zu spüren bekommen. Als er vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg (1:2) im Stadion verkündete, dass der Klub mit dem Sponsor "HRS" bis 2027 verlängert hat, ging ein lautstarkes Pfeifkonzert durch die Ränge der Arena. Einige Fans forderten sogar die Ablösung des Vorstandschefs.