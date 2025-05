England-Rückkehr? Harry Kane wird deutlich

IMAGO/Philippe Ruiz

Harry Kane denkt nicht an einen Abschied vom FC Bayern

Mit dem FC Bayern durfte Harry Kane jüngst die erste große Trophäe seiner Karriere feiern. Obwohl der Engländer in München noch bis 2027 unter Vertrag steht, wird dem Mittelstürmer seit geraumer Zeit nachgesagt, dass er gerne noch einmal in die Premier League zurückkehren würde. Der 31-Jährige hat nun bezüglich seiner Zukunft Klartext gesprochen.

"Ich bin sehr glücklich in München. Meine Familie hat sich hier niedergelassen, meine Kinder lieben die Schule hier. Also ja, hier bleibe ich auf absehbare Zeit", machte Harry Kane im Interview mit "ITV" deutlich. Beim FC Bayern steht der Torschützenkönig sowieso noch bis 2027 unter Vertrag, besitzt für den kommenden Sommer allerdings eine Ausstiegsklausel.

Dass er diese nutzen wird, ist offenbar aber eher unwahrscheinlich. Nach eigener Aussage verschwendet der Engländer noch keine Gedanken an eine Rückkehr in die englische Premier League. Medienberichten von der Insel zufolge plant der 31-Jährige eine Rückkehr in seine Heimat, um den Torrekord der besten Liga der Welt zu knacken.

FC Bayern: Blues wollen Kane wohl unbedingt

Stand jetzt ist das aber wohl kein Thema. "Darüber denke ich zurzeit nicht nach", wurde Kane im Gespräch mit "BBC" auf Nachfrage zu einer Premier-League-Rückkehr deutlich: "Ich genieße meine Zeit hier sehr. Wir haben einen großartigen Trainer, eine großartige Mannschaft und ich möchte einfach so erfolgreich wie möglich mit Bayern sein."

Zuletzt waren quasi alle Top-Klubs von der Insel mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht worden. Jüngst hatte er englische Journalist Simon Phillips berichtet, dass der FC Chelsea dazu bereit wäre, das komplette Gehaltsgefüge zu sprengen, wenn sich die Möglichkeit ergäbe, Kane zu verpflichten. Konkrete Zahlen dazu nannte er jedoch nicht.

Dem Bericht zufolge steht bei Chelsea ein Weltklasse-Stürmer ganz oben auf dem Wunschzettel. Der Vereinsspitze sei allerdings bewusst, dass Kane für den Moment ein eher unrealistisches Ziel sei.