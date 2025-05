BVB drückt bei Bellingham aufs Gaspedal

IMAGO/Alfie Cosgrove/News Images

Der BVB will Jobe Bellingham unbedingt nach Dortmund locken

Borussia Dortmund will Jobe Bellingham, den kleinen Bruder von Real-Superstar Jude, unbedingt verpflichten. Geht es nach den Schwarz-Gelben, dann soll der Youngster schon bei der Klub-WM in den USA das BVB-Trikot tragen. Um den Transfer zu realisieren, bereitet der Bundesligist nun offenbar ein erstes Angebot vor.

Laut "Sky" zeichnet sich an, dass der Transfer-Poker um Jobe Bellingham in den kommenden Tagen mächtig an Fahrt aufnehmen wird. Bereits in der vergangenen Wochen waren die BVB-Bosse für Gespräche mit dem Spieler nach England gereist, auch in dieser Woche wollen die Westfalen mit dem Transfer-Wunschziel "Nummer eins" verhandeln, heißt es.

Dem Pay-TV-Sender zufolge gibt der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit "Vollgas", um die Verpflichtung des Youngsters schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen. Bellingham will sich zunächst allerdings voll auf das Aufstiegsfinale gegen Sheffield United am Samstag fokussieren. Danach wolle der BVB dem AFC Sunderland umgehend ein Angebot unterbreiten.

BVB will Bellingham mit zur Klub-WM nehmen

Dieses werde am Westfalenstadion aktuell bereits vorbereitet. Als mögliche Ablöse für den 19-Jährigen nennt "Sky" eine Summe von 25 bis 30 Millionen Euro. Schon bei der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) wolle man auf die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers zurückgreifen können, heißt es im Bericht weiter.

Konkurrenz im Werben um den englischen Juniorennationalspieler droht Borussia Dortmund offenbar insbesondere von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Die Roten Bullen sollen durch das Verpassen der internationalen Wettbewerbe allerdings ganz klar in der Außenseiterrolle sein, so "Sky".

Das große Problem aus Sicht der Bundesliga-Klubs: An Jobe Bellingham sollen laut weiteren Meldungen außerdem nicht nur Inter und AC Mailand, sondern auch noch die versammelte Premier-League-Elite aus England dran sein. Ausgang offen!