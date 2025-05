BVB-Trio um Youssoufa Moukoko vor dem Aus

IMAGO/Guido Kirchner

Youssoufa Moukoko hat wohl keine Zukunft

Nach der in letzter Minute geglückten Champions-League-Qualifikation richten sich bei Borussia Dortmund die Blicke auf die Personalplanung. Keine Zukunft beim BVB soll ein Offensiv-Trio um das einstige Wunderkind Youssoufa Moukoko haben.

Wie "Sky" berichtet, will der BVB den 20 Jahre alten Stürmer nach der Rückkehr von seiner Leihe zum OGC Nizza genauso abgeben wie Sébastien Haller, der in der zurückliegenden Saison vorübergehend für CD Leganés in Spanien sowie zuletzt für den niederländischen Erstligisten FC Utrecht kickte.

Die Verträge beider Profis sind noch bis 2026 datiert und garantieren ihnen lukrative Gehälter, die der BVB offenbar gerne einsparen würde. Auch für die Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) sind Moukoko und Haller beim BVB dem Bericht zufolge nicht eingeplant.

Moukoko, der für Nizza in 22 Pflichtspielen nur auf zwei Tore und drei Vorlagen kam, soll selbst inzwischen auf einen endgültigen Abgang vom BVB favorisieren. Er sei sogar bereit, zunächst den Schritt in eine kleiner Liga wie in Österreich, Belgien oder den Niederlanden zu gehen, um regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und seine stagnierende Entwicklung anzukurbeln.

BVB: Giovanni Reyna vor Wechsel nach Spanien?

Dritter im Bunde der BVB-Streichkandidaten ist Giovanni Reyna. Der einst als Top-Talent gehandelte US-Amerikaner konnte diesen Ruf zuletzt ebenfalls nicht mehr rechtfertigen. Klubs aus Frankreich und Italien sollen ihn laut "Sky" genauso auf dem Zettel haben wie Real Sociedad aus Spaniens La Liga.

Auch die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" berichten, sowohl der BVB als auch Reyna hätten eine Trennung in diesem Sommer als besten Schritt ausgemacht.

Der Marktwert des 22-Jährigen wird zwar immer noch auf zehn Millionen Euro geschätzt. Der BVB soll in Sachen Ablöse aber kompromissbereit sein, würde Reyna also wohl auch für eine niedrigere Summe ziehen lassen.