Bericht: Endgültige Entscheidung bei VfB-Duo gefallen

IMAGO/Hansjürgen Britsch

El Bilal Toure (l.) und Fabian Rieder werden den VfB Stuttgart verlassen

Die Personalplanungen bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart nehmen immer konkretere Formen an. Mittlerweile soll der Abgang von Fabian Rieder und El Bilal Toure aus der Landeshauptstadt endgültig beschlossen worden sein.

Sowohl El Bilal Toure als auch Fabian Rieder waren im vergangenen Sommer auf Leihbasis zum VfB Stuttgart gewechselt. Toure kam von Atalanta aus der italienischen Serie A, während Rieder von Stade Rennes aus der französischen Ligue 1 an den Neckar gewechselt war.

Obwohl sich der VfB Stuttgart für beide Spieler Kaufoptionen gesichert hatte, soll laut "Sky"-Informationen jetzt endgültig feststehen: Mit beiden Spielern wird die Zusammenarbeit nicht weiter ausgedehnt. Sie werden zu ihren Stammvereinen zurückkehren, wo sie jeweils einen Anschlussvertrag bis 2027 besitzen.

Die beiden Offensivspieler konnten sich nicht nachhaltig unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß durchsetzen. So brachte es der 23-jährige Toure auf lediglich vier Startelf-Einsätze im VfB-Trikot. Insgesamt lief er 17 Mal für die Stuttgarter auf und erzielte dabei drei Tore.

Toure von Verletzungssorgen geplagt

Der 25-malige Nationalspieler der Elfenbeinküste wurde immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. So verpasste er alleine zwischen November und März praktisch die halbe Saison, nachdem er sich einen Mittelfußbruch zugezogen hatte.

Der gebürtige Berner Rieder kam pflichtspielübergreifend immerhin auf 33 Einsätze für die Schwaben, konnte sich dabei aber ebenfalls nicht nachhaltig als Stammspieler empfehlen.

Der Schweizer schoss in der Bundesliga und in der Champions League jeweils einen Treffer für seinen Leih-Klub und wird nun nach Rennes zurückkehren, wo er im Sommer 2023 für vier Jahre unterschrieben hatte. Er wurde in den vergangenen Monaten immer wieder als Streichkandidat im derzeitigen VfB-Kader gehandelt.