Jürgen Klopp vor spektakulärer Rückkehr auf die Trainerbank?

IMAGO/FEP

Sensationelle Gerüchte um Jürgen Klopps Trainer-Comeback

Endet Jürgen Klopps Engagement als Fußballchef im Red-Bull-Imperium nach nur wenigen Monaten? Der frühere Erfolgscoach von BVB und FC Liverpool soll vor einer spektakulären Rückkehr auf die Trainerbank stehen.

"La Stampa", eine der größten Tageszeitungen Italiens, vermeldet, Jürgen Klopp habe der AS Rom und ihrem US-amerikanischen Besitzer Dan Friedkin seine Zusagen gegeben, als Übungsleiter die Nachfolge von Claudio Ranieri anzutreten.

Am vergangenen Sonntag um exakt 22:57 Uhr soll Klopp demnach Friedkin und Co. grünes Licht für ein Engagement in der Ewigen Stadt gegeben haben.

Zuvor hatte eine anonyme US-Quelle aus dem Umfeld Friedkins gegenüber der Nachrichtenagentur "Adnkronos" ebenfalls berichtet, der Milliardär wolle Klopp auf die Roma-Bank holen.

"Es wäre seine Wahl, die den Rahmen sprengen und die unkontrollierbare Begeisterung zurückbringen würde, die auf die Ankündigung von Josè Mourinho (im Sommer 2021, Anm. d. Red.) folgte. Ich weiß nicht, ob er Erfolg haben wird, aber ich habe wenig Zweifel, dass er es versucht", wurde die Quelle zitiert. Ein Klopp-Wechsel zur Roma sei "keine unmögliche Option".

Immer wieder wilde Gerüchte um Jürgen Klopp

Eine faustdicke Überraschung wäre der Schritt des 57-Jährigen allerdings, heuerte er doch erst Anfang des Jahres als Global Head of Soccer bei Red Bull an. Zudem erklärte Klopp seine Trainerkarriere nach seinem Abschied vom FC Liverpool im vergangenen Jahr mehrfach öffentlich für beendet.

Wilde Gerüchte um ein Bank-Comeback, zum Beispiel bei Real Madrid, gab es dennoch immer wieder. Die Königlichen werden ihren scheidenden Chefcoach Carlo Ancelotti aber wohl durch Xabi Alonso ersetzen.

Im Video: Jürgen Klopp bei Red Bull jetzt "Head of Krisen-Management"

Klopps Einstand bei Red Bull verlief holprig. RB Leipzig, einer der ihm untergeordneten Klubs, spielte eine gemessen an den eigenen Ansprüchen miserable Saison und verpasste erstmals seit Jahren das internationale Geschäft.