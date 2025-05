England-Gigant macht sich weiter Wirtz-Hoffnung

IMAGO/Frey-Pressebild/Deines

Florian Wirtz ist begehrt

Wo spielt Zauberfuß Florian Wirtz in der kommenden Saison? Es ist eine der größten und spannenden Fragen im anstehenden Transfer-Sommer. Ein englischer Klub sieht sich weiter im Rennen.

Während es England nun heißt, dass Manchester City sich wohl aus dem Poker um Florian Wirtz zurückziehe, soll sich ein anderes Team von der Insel noch Hoffnungen machen.

"Sky Sports" berichtet, dass der FC Liverpool weiter Interesse an einer Verpflichtung des Offensivspielers habe. Der Klub hätte aber gerne eine Zusicherung, dass er Deutschland verlassen will, bevor sie ein Angebot abgeben.

Stand jetzt ist es am realistischsten, dass der 22-Jährige noch eine Saison in Leverkusen bleibt oder innerhalb der Bundesliga zum FC Bayern wechselt. Trotzdem sollen die Reds dem Bericht zufolge noch nicht aufgegeben haben, ihn in diesem Sommer zu verpflichten.

Sein Vertrag bei der Werkself läuft bis 2027. Im Raum steht eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro.

City raus aus dem Rennen um Wirtz?

In Liverpool würde Wirtz wohl auf seinen Mitspieler Jeremie Frimpong treffen. Der Außenbahnspieler befindet sich Berichten zufolge gerade zum Medizincheck in Liverpool und soll dort bis 2030 unterschreiben. Der Deal dürfte schon bald verkündet werden.

Am Montag hatte der "BBC"-Transferjournalist Sami Mokbel, verkündet, dass Manchester City Abstand von einer Verpflichtung des deutschen Ausnahmekönners genommen habe. Es sei zu erwarten, dass eine Verpflichtung des Nationalspielers den "größten Deal" der Klub-Geschichte bedeuten würde. Dies sei der 22-Jährige allerdings nicht wert, so die internen Überlegungen der Cityzens.

Der "kicker "hatte zuletzt berichtet, dass sich einer der beiden englischen Mitbewerber, Manchester City und FC Liverpool, große Hoffnungen auf einen Zuschlag machen. Um welchen Klub es sich dabei handele, nannte das Fachmagazin nicht.

Zudem könnte auch Real Madrid noch in den Poker um Wirtz einsteigen. Das hatte das Fachmagazin bereits vor einigen Tagen vermeldet.

Steigt Real Madrid noch in den Poker ein?

Gerüchte, wonach Trainer Xabi Alonso, den es zur kommenden Saison wohl von Bayer Leverkusen zu Real Madrid zieht, Wirtz mit zu den Königlichen nehmen wolle, hielten sich hartnäckig, hieß es.

Berichte, Wirtz sei sich bereits mit dem FC Bayern über einen Wechsel einig, hatte Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro zuletzt gegenüber RTL/ntv und sport.de dementiert.

"Ich weiß, dass es nicht stimmt und es ärgert einen, wenn man Meldungen liest, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir haben mit Florian Wirtz und mit seinen Eltern ein vertrauensvolles Verhältnis, wir sind fast im täglichen Austausch. Natürlich muss sich Florian Gedanken machen über seine Zukunft, aber uns ist zumindest nicht bekannt - und davon kann ich ausgehen, dass es richtig ist - dass sich für ihn etwas entschieden hat", sagte der 60-Jährige.