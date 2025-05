Bayer Leverkusen droht wohl der nächste Abgang

IMAGO/Marco Bader

Kerim Alajbegovic (M.) gilt als Top-Talent bei Bayer Leverkusen

Der Transfersommer könnte für Bayer Leverkusen ein äußerst bitterer werden. Neben Erfolgscoach Xabi Alonso und Abwehrchef Jonathan Tah könnte auch Starspieler Florian Wirtz im Sommer gehen, außerdem halten sich Wechselgerüchte um Jeremie Frimpong hartnäckig. Und auch einer der größten Offensivtalente der Werkself könnte schon bald woanders kicken.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano am Dienstag vermeldete, könnte auch Kerim Alajbegovic den entthronten deutschen Meister und Pokalsieger schon bald verlassen.

Der Teenager soll das Interesse "mehrerer Topklubs" auf sich gezogen haben, heißt es in dem Medienbericht aus Italien.

Kerim Alajbegovic gilt als eines der größten Talente des Jahrgangs 2007 überhaupt und sorgte zuletzt in der A-Jugend von Bayer Leverkusen für Furore. In 32 Pflichtspielen für die U19-Auswahl der Werkself erzielte er insgesamt 16 Tore, darunter auch einen Treffer am vergangenen Sonntag im Finale um die deutsche Meisterschaft, welches in einer spektakulären Partie mit 4:5 gegen den 1. FC Köln verloren ging.

Bayer-Youngster hat noch drei Jahre lang Vertrag in Leverkusen

Der Sprung in den Profi-Bereich gilt für den Noch-17-Jährigen fast schon als sicher, überzeugte er in der abgelaufenen Spielzeit als einer der jüngsten eingesetzten Spieler in der DFB-U19-Nachwuchsliga doch auf ganzer Linie.

Bayer Leverkusen hat sich die Dienste des gebürtigen Kölners allerdings langfristig bis 2028 gesichert und plant, sein Top-Talent schon mittelfristig an den Profi-Kader heranzuführen. Möglicherweise wird es in der bevorstehenden Saison 2025/2026 auch zu einem Leihgeschäft kommen.

Nach Angaben von Transfer-Insider Fabrizio Romano sehen ihn die Bayer-Bosse aktuell als "wichtigen Teil eines langfristigen Projekts" an und wollen Alajbegovic deswegen möglichst im Verein behalten. Er spielt seit der U15 für Bayer Leverkusen.