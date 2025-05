Flick schickt Titel-Ansage an die Konkurrenz

IMAGO/Urbanandsport

Hansi Flick sind zwei Titel beim FC Barcelona nicht genug

Spanischer Meister, Pokalsieger und das Halbfinale der Champions League: Es ist eine nahezu makellose Saison für den FC Barcelona und Trainer Hansi Flick. Der blickt bereits auf die neue Saison und macht eine klare Ansage: "Ich will mehr Titel."

Das 2:3 gegen Villareal war die erste Niederlage für den FC Barcelona in der spanischen Liga in diesem Kalenderjahr. Die Katalanen wird das jedoch nicht groß stören, hatte man mit Siegen gegen den Titelrivalen Real Madrid und dem Stadtderby gegen Espanyol eine Woche später den LaLiga-Titel bereits sicher in der Tasche.

Dementsprechend blickte Barcas Trainer Hansi Flick schon auf die anstehende Saison und will dort noch erfolgreicher sein als in dieser: "Ich will mehr Titel." Das Double aus Liga und Pokal hat er in dieser Saison geholt - fehlt also nur noch der Henkelpott der Champions League.

FC Barcelona: Flick übt Selbstkritik

"Wir haben das Potenzial der Mannschaft erkannt, und die Spieler haben sich schnell an meinen Fußballstil angepasst. Sie waren sowohl fußballerisch als auch menschlich professionell", so Flick. "Mit dem Ball waren sie unglaublich gut und wussten, wie sie sich positionieren müssen. Mit Selbstvertrauen ist alles möglich."

In dieses Lob für seine Spieler mischt Flick dann auch Selbstkritik. Auch er könne und müsse sich weiter verbessern. "Ich muss lernen, während der 90 Minuten ruhiger zu bleiben", hielt der ehemalige DFB-Coach fest.

Sein aktueller Vertrag läuft noch eine Saison - eine Verlängerung wäre bei den aktuellen Erfolgen alles andere als eine Überraschung. In seinen bisher 59 Spielen für den FC Barcelona holte Flick mit dem Team 43 Siege. "Ich fühle mich hier sehr wohl", deutete der Coach eine mögliche Verlängerung an.

Neben dem sportlichen Erfolg sind für Flick die Fans des FC Barcelona ein mitentscheidender Grund für die erfolgreiche Wohlfühlatmosphäre bei den Katalanen: "Die ganze Saison über habe ich die Verbundenheit zwischen den Fans und meinen Spielern gespürt. Unsere Spiele, unsere Siege und unsere Leistung haben diesen Zusammenhalt gestärkt, der auch auswärts deutlich wurde."