Das steckt hinter der Transfer-Sonderregel für die Klub-WM

Der FC Bayern und BVB spielen um diese Klub-WM-Trophäe

Die Saison 2024/25 neigt sich dem Ende entgegen, die meisten Entscheidungen in den nationalen Wettbewerben sind bereits gefallen. Für die europäischen Top-Klubs steht im Sommer jedoch noch die neue Klub-WM im XXL-Format auf dem Programm. Die FIFA hat sich dafür eine neue Regelung ausgedacht, die auch die Planungen des FC Bayern und BVB betrifft.

Die Klub-WM wächst zur Ausgabe 2025 in den USA gigantisch an. Ganze 32 Teams nehmen am Turnier teil, das zwischen dem 15. Juni und dem 13. Juli ausgetragen wird. Aus Deutschland sind der FC Bayern und Borussia Dortmund beim Turnier dabei, das wegen der zusätzlichen Belastung, vor allem für die Spieler, viel kritisiert wird.

Durch die Terminierung des Mega-Events ergibt sich für die europäischen Teilnehmer ein erheblicher Mehraufwand. Schließlich fällt das Turnier genau in die Sommerpause, welche die Teams eigentlich für Regeneration, Trainingslager, Transfer-Planungen und die neue Vorbereitung auf die neue Spielzeit nutzen.

Zudem laufen die Spielerverträge bei vielen Klubs zum 30. Juni aus. Der Stichtag fällt mitten in das Turnier. Bedeutet: Profis, deren Arbeitspapier zum 30. Juni 2025 enden, sind nur für einen Teil der Klub-WM-Partien spielberechtigt, werden mitten im Spielbetrieb im ärgsten Fall sogar vereinslos.

Wie betrifft das den FC Bayern und BVB?

Beim FC Bayern sind Leroy Sané, Eric Dier und Thomas Müller von diesem besonderen Szenario betroffen. Bei Borussia Dortmund endet die Leihe von Carney Chukwuemeka Ende Juni.

Alle Infos zur Klub-WM 2025 in die USA findest du hier im Überblick!

Bei Dier steht sogar bereits fest, dass er zur kommenden Saison zu der AS Monaco wechseln wird. Dennoch könnte der 31-Jährige die Klub-WM beim FC Bayern beenden.

Bei den drei Gruppenspielen der Münchner gegen Auckland City FC (15. Juni), Boca Juniors (21.06.) und SL Benfica (24.06.) steht Dier offiziell noch an der Säbener Straße unter Vertrag. Meistert der neue Deutsche Meister die Gruppenphase, geht es am 28. Juni - sollten Bayern als Erster abschließen - oder am 29. Juni - wenn Bayern Zweiter wird) - im Achtelfinale weiter.

Für weitere K.o.-Spiele wäre Eric Dier dann nicht mehr für den FC Bayern spielberechtigt.

Wie können Dier und Co. dennoch die Klub-WM beenden?

Für die Teilnehmer der Klub-WM hat die FIFA besondere Regeln verabschiedet. Möglich ist beispielsweise, dass Dier einen Mini-Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber abschließt, der ihn bis Ende des Turniers zum Bayern-Spieler macht. Dafür müsste allerdings auch immer das neue Team des Spielers mitspielen.

Mit seinem Rekordspieler Thomas Müller etwa hat der FC Bayern einen solchen Kurzvertrag vereinbart, sodass die Klub-Ikone auch in den USA auflaufen kann. Ebenso denkbar ist allerdings auch, dass die AS Monaco sich bei dem Neuzugang nicht auf einen solchen Deal einlässt. Dann müsste wohl ein Ersatz her.

Können der FC Bayern und BVB schon neue Spieler verpflichten?

Eigentlich öffnet das Transferfenster in Europa - inklusive Bundesliga, Premier League und Co. - traditionell erst am 01. Juli - also ebenfalls inmitten des Wettbewerbs. Dennoch können die Klub-WM-Teilnehmer ihre Neuzugänge mit über den großen Teich nehmen. Möglich macht es eine FIFA-Sonderregelung.

Der Weltverband hat für die teilnehmenden Vereine ein zusätzliches Registrierungsfenster geschaffen. Zwischen dem 01. und 10. Juni dürfen der FC Bayern, BVB und Co. also neue Spieler, die eigentlich erst zum Juli für den Spielbetrieb gemeldet werden könnten, bereits bei der FIFA registrieren.

Einem Einsatz bei dem finanziell extrem lukrativen Turnier steht dann nichts mehr im Wege. Mit der Sonderregelung bietet der Weltverband den Klubs eine faire und pragmatische Lösung, ihre Kader bereits frühzeitig für die Klub-WM zu wappnen.

Welche Sonderregelung gibt es für die Klub-WM noch?

Lassen sich die abgebenden Teams nicht darauf ein, ihre Spieler schon vor dem 01. Juli ziehen zu lassen, dann können die Neuzugänge auch im späteren Verlauf des Turniers noch registriert werden. Nach Abschluss der Gruppenphase dürfen vom 27. Juni bis 03. Juli maximal zwei Spieler für die K.-o.-Phase nachnominiert werden.

Die Klub-WM-Teilnehmer können so auf Verletzungen und Ausfälle reagieren oder ihren Kader mit Neuzugängen ergänzen.