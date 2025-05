Werder und Gladbach im Transfer-Duell um Dänen-Star?

IMAGO/Jose Manuel Alvarez Rey

Oliver Sörensen (l.) soll bei zwei Bundesligisten auf dem Zettel stehen

Auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen für die neue Bundesliga-Saison ist Werder Bremen angeblich in Dänemark fündig geworden. So werden die Hansestädter mit Oliver Sörensen in Verbindung gebracht. Das Problem: Auch ein anderer Bundesliga-Klub soll ein Auge auf den Mittelfeldspieler geworfen haben.

Nach Informationen des TV-Senders "Sky" soll Oliver Sörensen nämlich auch Borussia Mönchengladbach auf den Plan gerufen haben. Vor allem in der abgelaufenen Saison betrieb der 23-Jährige mächtig Eigenwerbung. Beim FC Midtjylland war er zuletzt unumstrittener Stammspieler im Mittelfeld, lief für den dänischen Erstligisten insgesamt in 41 Pflichtspielen auf und erzielte dabei zehn Tore.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, will der FC Midtjylland seinen Leistungsträger allerdings keinesfalls allzu günstig verkaufen. Demnach ruft der Top-Klub aus Dänemark wohl eine Ablösesumme von sieben bis acht Millionen Euro für Sörensen auf. Eine stolze Forderung, die womöglich sowohl Werder Bremen als auch Borussia Mönchengladbach abschrecken könnte.

Vertraglich ist der dänische U21-Nationalspieler noch bis Ende 2027 an Midtjylland gebunden, wo er schon seit dem Junioren-Alter spielt.

Auch Italien-Klub soll an Sörensen dran sein

Neben Werder und Gladbach ist nach "Sky"-Angaben noch ein weiterer prominenter Verein im Werben um Sörensen auf den Plan getreten. So soll auch der italienische Top-Klub AC Florenz bereits sein Interesse bekundet haben.

Welcher Verein im Tauziehen um den Mittelfeldmann wirklich in die Vollen geht und sich am Ende womöglich durchsetzt, ist nach derzeitigem Stand wohl noch vollkommen offen.

Werder Bremen hat sich mit Sommer-Einkäufen bislang noch weitestgehend zurückgehalten. Vier Spieler werden nach Leihgeschäften an die Weser zurückkehren, darunter Stürmer Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf.