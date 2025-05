Manchester United drohte Amorim-Rücktritt

IMAGO

Die ersten United-Wochen waren hart für Ruben Amorim

Manchester United blickt trotz einiger europäischer Glanzlichter mal wieder auf eine äußerst turbulente und enttäuschende Saison zurück. Nun kommt raus: Das Jahr hätte sogar noch turbulenter werden können. Ein weiteres Trainer-Beben stand unmittelbar bevor.

Wie der US-Sender "ESPN" mit dem Verweis auf "mehrere Quellen" berichtet, ist Manchester United in dieser Saison nur knapp noch schwereren Turbulenzen entkommen.

Eine äußerst kritische Phase drohte demnach im Januar, rund zwei Monate nach dem Amtsantritt von Trainer Ruben Amorim. Laut "ESPN"-Angaben war der Portugiese derart niedergeschlagen, dass er darüber nachdachte, seinen Rücktritt einzureichen. Sein Umfeld habe ihm dies jedoch ausgeredet, heißt es.

Den Vereinsverantwortlichen sei diese brenzlige Lage bewusst gewesen. Daher sind sie laut "ESPN" auch aktiv auf ihren Trainer zugegangen und haben ihm versichert, dass er ihre Rückendeckung hat.

ManUnited kann nur in der Europa League überzeugen

Spürbar verbessert hat sich die Lage rund um den englischen Traditionsklub aber auch nach einem klärenden Gespräch zwischen Vereinsspitze und Trainer kaum. Die Premier-League-Saison 2024/25 wird United kurz vor den Abstiegsplätzen beenden.

Halbwegs retten könnten Amorim und Co. die Spielzeit lediglich noch mit einem Sieg im Europa-League-Finale gegen Tottenham (Mittwoch ab 20:15 live bei RTL).

Amorim gewinnt nur sechs von 26 Premier-League-Spielen

Amorim hatte seinen Job bei United im November angetreten, nachdem sich der Verein zuvor von Erik ten Hag trennte und auch mit Interimscoach Ruud van Nistelrooy nicht weitermachen wollte. Die Verpflichtung des Portugiesen war mit großen Hoffnungen verbunden, doch schnell wurde klar, dass es Zeit brauchen würde, um die völlig vom Kurs abgekommene United-Mannschaft wieder zum Erfolg zu führen.

In bisher 26 Ligaspielen unter der Leitung des neuen Trainers holte Manchester gerade einmal sechs Siege. Regelmäßige Erfolgserlebnisse gab es lediglich in der Europa League, wo man sich in der K.o.-Runde nach Siegen gegen Real Sociedad, Lyon und Bilbao bis in das Finale spielte.