Hammer-Gerücht um Cristiano Ronaldo

IMAGO/Abdullah Ahmed

Cristiano Ronaldo könnte doch zur Klub-WM fahren

Superstar Cristiano Ronaldo könnte unter Umständen doch bei der Klub-WM in den USA (15. Juni bis 13. Juli) auflaufen.

Wie die spanische Sportzeitung "Marca" berichtet, liegt dem Management des 40 Jahre alten Portugiesen eine lukrative Offerte eines brasilianischen Teilnehmers des neu gestalteten Turniers vor, an der sich demnach auch externe Investoren beteiligen könnten.

Um welchen Klub es sich genau handelt, geht aus der Meldung nicht hervor. Aus dem Land des Rekord-Weltmeisters reisen aber vier Mannschaften in die USA: Palmeiras, Flamengo, Botafogo sowie Fluminense.

Cristiano Ronaldo soll von dem Angebot aus Brasilien durchaus angetan sein, würde es ihm doch die Chance eröffnen, doch noch an der Klub-WM teilzunehmen. Diese wird, Stand jetzt, ohne den früheren Profi von Real Madrid über die Bühne gehen, da sein aktueller Arbeitgeber Al Nassr nicht qualifiziert ist.

Ronaldos Kontrakt in Saudi-Arabien endet am 30. Juni. Eine hohe Ablöse wäre bei einem um wenige Wochen vorgezogenen Transfer also wohl nicht fällig.

Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi bei der Klub-WM?

Sollte der spektakuläre Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen, könnte er sich in den USA unter anderem mit seinem langjährigen Rivalen Lionel Messi messen, dessen aktueller Klub Inter Miami ebenfalls teilnimmt. Mit dabei ist auch Real sowie mit Juventus Turin ein weiterer Ex-Verein Ronaldos.

Zuletzt hielten sich auch hartnäckig Gerüchte, der fünfmalige Weltfußballer des Jahres könnte zur kommenden Saison nach Europa zurückkehren. Der FC Chelsea, Besiktas sowie sein Jugendverein Sporting wurden als Interessenten genannt.

Auch Los Angeles FC aus der nordamerikanischen MLS wurde mit Ronaldo in Verbindung gebracht.

Das Team des früheren Bundesliga-Profis Steve Cherundolo spielt am 31. Mai noch ein Qualifikationsspiel um die Klub-WM-Teilnahme gegen den mexikanischen Vertreter América.