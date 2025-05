Trainer-Hammer um Klopp? Berater und Red Bull reagieren

IMAGO/FEP

Jürgen Klopp wird wohl nicht auf die Trainerbank zurückkehren

Am Dienstag sorgte ein Medienbericht aus Italien für große Aufregung. Dort hieß es Jürgen Klopp, aktuell "Head of Global Soccer" bei Red Bull, stehe vor der Rückkehr auf die Trainerbank. Der ehemalige BVB-Trainer habe sich mit der AS Rom auf einen Vertrag geeinigt. An den Gerüchten ist nach Aussage von RB und seinem Berater aber nichts dran.

"Die Berichte über Jürgen Klopp als neuen Trainer der AS Rom sind nicht wahr", teilte der Berater der deutschen Trainer-Ikone, Mark Kosicke, auf Nachfrage des Online-Portals "WinWin.com" mit. Auch ein Sprecher von Red Bull dementierte den Bericht der italienischen Tageszeitung "La Stampa".

Die Gerüchte um eine Klopp-Rückkehr auf die Trainerbank seien nicht mehr als ein "verspäteter Aprilscherz", teilte RB auf Nachfrage von "rblive.de" mit. Zuvor hatten bereits mehrere Medien wie die "DPA" und die "Bild" vermeldet, dass an den wilden Spekulationen nichts dran sei.

Tageszeitung hatte von Klopp-Einigung berichtet

"La Stampa", immerhin eine der größten Tageszeitungen Italiens, hatte zuvor vermeldet, der 57-Jährige habe der AS Rom und ihrem US-amerikanischen Besitzer Dan Friedkin seine Zusage gegeben, die Nachfolge von Cheftrainer Claudio Ranieri anzutreten. Am Sonntag um exakt 22:57 Uhr soll Klopp demnach Friedkin und Co. grünes Licht für einen Wechsel in der Ewigen Stadt gegeben haben.

Zuletzt hatte bereits eine anonyme US-Quelle aus dem Umfeld Friedkins gegenüber der Nachrichtenagentur "Adnkronos" berichtet, der Milliardär wolle Klopp auf die Roma-Bank holen. Eine faustdicke Überraschung wäre der Schritt des gebürtigen Stuttgarters aber dennoch gewesen.

Im Video: Jürgen Klopp bei Red Bull jetzt "Head of Krisen-Management"

Schließlich heuerte dieser erst Anfang des Jahres als Global Head of Soccer bei Red Bull an. Zudem erklärte Klopp seine Trainerkarriere nach seinem Abschied vom FC Liverpool im vergangenen Jahr mehrfach öffentlich für beendet. Wilde Gerüchte um ein Bank-Comeback, zum Beispiel bei Real Madrid, gab es dennoch immer wieder.