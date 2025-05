Heiße Abschiedsgerüchte um Bayern-Coach

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bram Geers (r.) könnte den FC Bayern wieder verlassen

Nach der gewonnenen deutschen Meisterschaft steht beim FC Bayern fest, dass Vincent Kompany im Sommer als Cheftrainer in seine zweite Saison bei den Münchnern starten wird. Dass er dann noch seinen gesamten Mitarbeiterstab zur Verfügung stehen haben wird, ist allerdings noch längst nicht sicher.

Nach jüngsten Medienberichten aus Belgien soll mit Bram Geers nämlich einer der wichtigsten Vertrauten Vincent Kompanys derzeit über einen Abschied vom FC Bayern nachdenken.

Bram Geers arbeitet als Athletiktrainer beim FC Bayern, hatte vor allem in der Sommer- und Wintervorbereitung wichtige Teile der Übungseinheiten übernommen. Der erst 32-jährige Coach arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit Kompany zusammen.

Unter dem ehemaligen Weltklasse-Verteidiger war er vor dem Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Jahr schon in deren zwei Spielzeiten beim FC Burnley sowie davor beim RSC Anderlecht als Athletiktrainer angestellt.

Rückkehr in die belgische Heimat nach drei Jahren?

Und genau dieser Klub soll nun eine Rückholaktion von Bram Geers vorantreiben, vermeldet die belgische Zeitung "Het Laatste Nieuws", die sich auf Informationen der "Sud Presse" berief.

Der Fitnesscoach strebe demzufolge durchaus eine Rückkehr in seine belgische Heimat an, könne sich ein erneutes Engagement beim RSC Anderlecht daher wohl auch vorstellen. Zumindest hieß es in den belgischen Zeitungen, dass der 34-fache belgische Meister eine "ernsthafte Option" für den Athletiktrainer sei.

Eine Reaktion vom FC Bayern zu den Spekulationen um einen wichtigen Mitarbeiter des Trainerstabs des Bundesliga-Champions stand bis zuletzt noch aus.

Der Staff rund um Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern setzt sich zusammen aus Mitarbeitern, die mit dem 42-Jährigen nach München gekommen waren sowie Personal, welches schon zuvor an der Säbener Straße tätig war - wie etwa Co-Trainer René Maric oder Torwarttrainer Michael Rechner.