Wechsel zu Real? Bayer-Star lässt aufhorchen

Nimmt Xabi Alonso etwa Alejandro Grimaldo mit zu Real Madrid?

In Xabi Alonso verliert Bayer Leverkusen seinen Erfolgstrainer, in Jonathan Tah seinen Kapitän. Nach Gerüchten über einen zeitnahen Abschied von Stammspieler Jeremy Frimpong lässt nun ein weiterer Bayer-Star mit Wechsel-Absichten aufhorchen.

Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen macht keinen Hehl daraus, dass er im Verlauf seiner Karriere noch einmal in seiner spanischen Heimat spielen will. Schon im März hatte der Schlüsselspieler öffentlich gemacht, dass er "kurz- und mittelfristig" eine Rückkehr anpeilt und betont: "Der Verein weiß es."

Nun legte der 29-Jährige in der TV-Show "El Chiringuito" nach. Eigentlich angesprochen auf den bevorstehenden Wechsel von Xabi Alonso zu Real Madrid, flirtete auch Grimaldo selbst mit den Königlichen. Die Hauptstädter wurden in der Vergangenheit mehrfach mit einem Grimaldo-Transfer in Verbindung gebracht.

"Es erfüllt einen mit Stolz, wenn ein Klub wie Real Madrid und die Menschen dort denken, dass man das Niveau hat, um in einem der besten Mannschaften der Welt arbeiten zu können", entgegnete der linke Schienenspieler: "Dafür arbeite ich, das sind meine Ambitionen."

Grimaldo einer der Schlüsselspieler bei Bayer Leverkusen

Er würde daher nie ausschließen wollen, in Zukunft für "einen der besten Verein weltweit" spielen zu wollen. "Leverkusen ist stark, aber ich habe schon einmal gesagt, dass ich gerne nach Spanien zurückkehren möchte."

Auf Nachfrage, ob ihm Real Madrid gefallen würde, wich Grimaldo mit einem Lächeln dann aus: "Ich möchte in den besten Mannschaften spielen. Dafür arbeite ich. Wenn sich die Chance ergibt, würde ich die gerne ergreifen."

Alejandro Grimaldo war 2023 ablösefrei vom portugiesischen Spitzenklub SL Benfica ans Bayer-Kreuz gewechselt, wo er bis 2027 unterschrieb und auf Anhieb zum Stammpersonal zählte. In Leverkusen gelangen dem Linksfuß 16 Tore und 33 Vorlagen in 99 Pflichtspielen, womit er großen Anteil am Double-Sieg der Vorsaison hatte. Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann er im letzten Jahr zudem die EM in Deutschland.