Hertha BSC verkündet den nächsten Neuzugang

IMAGO/Arne Amberg

Niklas Kolbe (r.) und Michael Cuisance spielen demnächst gemeinsam bei Hertha BSC

Der Kader von Hertha BSC für die bevorstehende Saison 2025/2026 in der 2. Fußball-Bundesliga nimmt weiter Formen an. Wie die Berliner am Dienstag offiziell bestätigten, haben sie einen dritten externen Neuzugang klargemacht.

Innenverteidiger Niklas Kolbe wird sich dem Hauptstadtklub anschließen und hat bis 2027 bei Hertha BSC unterschrieben. Das teilte der Verein am Dienstag auf seiner Vereinshomepage mit.

"Niklas ist schnell, zweikampfstark und besitzt durch seine Größe ein sehr gutes Kopfballspiel. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team damit und mit seiner starken Mentalität in der kommenden Saison helfen wird", wurde der Berliner Sportdirektor Benjamin Weber dazu am Dienstag zitiert.

Kolbe spielte bis zuletzt für den SSV Ulm, der am vergangenen Sonntag aus der 2. Bundesliga abgestiegen war. Für die Spatzen hatte er in der abgelaufenen Saison 25 Partien im deutschen Fußball-Unterhaus bestritten, Ende April dabei noch gegen Hertha BSC auf dem Feld gestanden.

Kolbe "freut sich sehr über den Schritt"

"Ich freue mich sehr über den Schritt zu einem so großen Verein wie Hertha BSC. Mit Beginn der ersten Trainingseinheit werde ich alles reinwerfen, um der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen", versprach der 28-Jährige bei der Verkündung des Wechsels.

Der 1,97-m-Hüne war im vergangenen Sommer von den Stuttgarter Kickers nach Ulm gewechselt. Dort hatte er seine erste Saison im Profi-Fußball bestritten, nachdem er zuvor lediglich in den oberen Amateurfußball-Klassen gespielt hatte.

Nach Leon Jensen und Sebastian Grönning, die ablösefrei vom Karlsruher SC beziehungsweise vom FC Ingolstadt in die Hauptstadt wechseln, ist Niklas Kolbe damit der dritte externe Neuzugang bei der alten Dame für die neue Saison. Außerdem kommen eine Reihe von Leihspielern zurück zur Hertha, die ab dem Vorbereitungsstart vorerst wieder zum Profi-Kader gehören werden.