Hier sieht Klose das größte Verbesserungspotenzial

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Miroslav Klose übernahm im vergangenen Sommer als Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg

Als Zehnter schloss der 1. FC Nürnberg die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ab und rangierte damit im Niemandsland der Tabelle. Zwar sorgte der Club mit dem 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig für einen versöhnlichen Saisonabschluss, dennoch war der Rückstand auf die Aufstiegsränge in der zweiten Liga einfach zu groß, befindet auch Cheftrainer Miroslav Klose.

Der WM-Rekordtorschütze gab im Gespräch mit der "Bild" zu, auf eine "sehr stressige" Phase mit dem 1. FC Nürnberg zurückzublicken, wo er im vergangenen Jahr als Cheftrainer übernommen hatte: "Natürlich war es keine leichte Spielzeit, weil der Verein im vergangenen Sommer einen großen Umbruch hatte – mit einer neuen Mannschaft, neuem Sportvorstand und einem neuen Trainerteam. Da mussten sich alle erst einmal kennenlernen und einspielen. So etwas braucht seine Zeit."

Die Franken hatten in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Bundesliga zwar immer wieder attraktivem Offensivfußball und starken Resultaten wie den zwei Zu-Null-Derbysiegen gegen die SpVgg Greuther Fürth (4:0 und 3:0) oder dem 8:3 gegen Jahn Regensburg aufhorchen lassen, allerdings auch immer wieder bittere Rückschläge und insgesamt 14 Saisonniederlagen kassiert.

Klose will cleverer spielen

Trotz 60 geschossener Tore - nur der HSV, die SV Elversberg und der 1. FC Magdeburg trafen noch häufiger - fiel die Bilanz von Cheftrainer Klose daher eher verhalten aus. In der kommenden Saison will der 46-Jährige nun den nächsten Schritt mit seiner Mannschaft gehen: "Natürlich möchten wir weiter das Fundament aufbauen, um in den nächsten Jahren aufsteigen zu können. Aber bei aller Euphorie, wir werden auch in der neuen Saison dieses Ziel sicher nicht ausgeben. Unser Ziel muss sein, dass über Nürnberg und seinen Fußball auch in der neuen Spielzeit bundesweit positiv gesprochen wird."

Als größtes Manko machte er bei seinem Team aus, dass in zu vielen Spielen auf Augenhöhe noch die nötige Abgebrühtheit gefehlt habe: "Wenn du gegen größere Gegner bestehen willst, dann musst du mit der letzten Überzeugung auch mal Tore aus dem Nichts machen. Genauso musst du dich auch nach Führungen cleverer anstellen und sie routinierter zu Ende spielen. Da war meine Mannschaft manchmal einfach zu unerfahren."

Auch in diesem Bereich will sich Klose nach der Sommerpause mit seinen Nürnberger verbessern.