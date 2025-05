Di Salvos EM-Dilemma: Klub-WM wird zum U21-Problem

IMAGO/France U21 v Germany U21

U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo

Wegen der Klub-WM kann Antonio Di Salvo am Mittwoch nicht den besten Kader für die U21-EM nominieren. Und was ist mit Youssoufa Moukoko?

Ein Fan der Klub-WM wird Antonio Di Salvo eher nicht mehr. "Wie soll ich neutral sein, wenn ich immer die U21-EM im Hinterkopf habe?", sagt der DFB-Trainer vor der erschwerten Kader-Nominierung am Mittwoch. Das Problem: Auf Spieler von Bayern München, Borussia Dortmund und Red Bull Salzburg muss Di Salvo bei dem Turnier in der Slowakei wohl komplett verzichten.

Denn zeitgleich zur EM (11. bis 28. Juni) findet in den USA die neue Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) statt, eine Abstellungspflicht besteht nicht. Heißt: Die Dortmunder Offensivspieler Maximilian Beier und Karim Adeyemi werden der U21 ebenso fehlen wie Tom Bischof, der im Sommer von Hoffenheim nach München wechselt. Auch das Salzburger Abwehrduo Leandro Morgalla und Hendry Blank reist in die USA statt in die Slowakei.

Bei Bayern-Torhüter Jonas Urbig gab es zuletzt noch Hoffnung, doch die Chancen stehen auch bei ihm wohl schlecht. "Logischerweise ist es so, dass das die Mannschaft schwächt", sagt Di Salvo über die Klub-WM. Und es geht noch weiter. Was ist etwa mit Paul Wanner, der ebenso wie Frans Krätzig von den Bayern an Heidenheim ausgeliehen ist? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Mittwoch.

Woltemade wohl vor Nominierung ins A-Team

Dann wird wohl auch der Name Youssoufa Moukoko fehlen. Der 20-Jährige, der schon 2021 sein Debüt für die U21 gegeben hatte und in der Qualifikation mit sechs Toren bester deutscher Schütze war, wird indes eher wegen seiner Formschwäche als wegen der Klub-WM daheim bleiben. Die BVB-Leihgabe ist bei OGC Nizza seit Monaten nicht mehr zum Einsatz gekommen.

Aber: Auch andere Nationen haben vor der U21-EM mit der Klub-WM zu kämpfen, und der deutsche Kader liest sich auch ohne die WM-Kandidaten beachtlich. Mit Noah Atubolu (SC Freiburg) im Tor, Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach), Paul Nebel, Nelson Weiper (beide FSV Mainz 05), Brajan Gruda (Brighton & Hove Albion) oder Nick Woltemade (VfB Stuttgart) hat Di Salvo mehrere gestandene Spieler zur Auswahl.

Gerade Angreifer Woltemade könnte am Donnerstag indes auch von Julian Nagelsmann für das Final Four der Nations League (4. bis 8. Juni) nominiert werden. Aber: Doppelstarts für die A-Nationalmannschaft und die U21 sind in diesem Jahr durchaus möglich. Theoretisch könnte also auch Florian Wirtz noch für die U21 auflaufen. Das wird aber auch ohne eine Klub-WM-Teilnahme des Zauberfußes nur ein Traum bleiben.