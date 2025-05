Medien: Niclas Füllkrug droht West-Ham-Aus

IMAGO/Henning Von Jagow

Füllkrug hat eine schwere Saison bei West Ham hinter sich

Nationalspieler Niclas Füllkrug droht nach nur wenigen Monaten offenbar das Aus beim englischen Erstligisten West Ham United. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge suchen die Londoner bereits einen Nachfolger für den ehemaligen BVB- und Werder-Stürmer.

Niclas Füllkrug muss sich womöglich schon im kommenden Sommer nach einem neuen Verein umsehen. Das legen Medienberichte aus England nahe, denen zufolge sich West Ham United bereits intensiv mit der Suche nach einem Nachfolger für den deutschen Nationalspieler beschäftigt.

Das Portal "Caught Offside" etwa berichtet, dass die Londoner ihre Fühler nach Lazio-Stürmer Taty Castellanos ausgestreckt haben. Der Argentinier sei eins der "Hauptziele" des Premier-League-Klubs im anstehenden Sommer-Transferfenster, heißt es. Castellanos werde als Ersatz für Füllkrug betrachtet.

West Ham hat mehr als einen Stürmer im Visier

Das italienische Portal "calciomercato" wiederum berichtet, dass West Ham auch Interesse an Tammy Abraham bekundet habe.

Der Engländer ist in dieser Saison von der AS Rom zu Milan ausgeliehen, hat dem Vernehmen nach aber bei keinem der beiden Serie-A-Klubs eine Zukunft. Die Hammers wollen das angeblich nutzen, um den 27-Jährigen zu einem guten Preis zu bekommen.

Füllkrug erlebt enttäuschende Saison bei West Ham

Für Füllkrug sind das bezüglich seiner Zukunft in London schlechte Nachrichten, denn sonderlich viele Pluspunkte konnte der Ex-BVB- und Ex-Werder-Stürmer in seinen ersten Monaten bei seinem neuen Klub nicht sammeln.

Gleich zwei Mal wurde der 32-Jährige in den letzten Monaten von einer schweren Verletzung zurückgeworfen. Die langen Zwangspausen machten sich dann auch auf dem Spielfeld bemerkbar. In 19 Pflichtspiel-Einsätzen gelangen Füllkrug gerade einmal drei Tore. Gemessen an der Ablöse in Höhe von 27 Millionen Euro, war dies nicht nur den Verantwortlichen unter dem Strich einfach zu wenig.