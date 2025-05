Medien: Paderborn findet überraschenden Kwasniok-Erben

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Heuert Ralf Kettemann beim SC Paderborn an?

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Medienberichten zufolge eine Entscheidung hinsichtlich der Nachfolge von Trainer Lukas Kwasniok getroffen.

Wie das "Westfalen-Blatt" am Dienstag berichtet, setzt der SC Paderborn zur neuen Zweitliga-Saison auf einen Trainer-Neuling. Demnach soll Ralf Kettemann die Leitung der Mannschaft zur neuen Saison übernehmen.

Die Verpflichtung wäre durchaus eine Überraschung: Kettemann, 38 Jahre alt, verfügt noch nicht über Erfahrung im Profibereich.

Nach seinem Karriereende als aktiver Spieler (unter anderem 43 Drittliga-Spiele für die Stuttgarter Kickers und den VfR Aalen) begann er seine Laufbahn an der Seitenlinie bei der TSV Ilshofen, Nach fünf Jahren zog er zur TSG Hoffenheim weiter, wo er die 2. Mannschaft betreute. 2020 folgte der Wechsel zum Karlsruher SC, wo er seither die U19 leitet.

Dem Bericht zufolge ist der Vertrag zwischen Trainer und Klub bereits ausgehandelt, allein die Unterschriften fehlen noch. Möglich sei der Wechsel demnach, da Kettemann in seinem KSC-Vertrag über eine Ausstiegsklausel verfügt, die ihm den Schritt in den Profibereich ermöglicht.

Kettemann peilt Titel mit den KSC-Junioren an

Mit der KSC-Jugend hatte es Kettemann in der neuen DFB-Nachwuchsliga auf den ersten Platz in der Gruppe D geschafft, noch vor RB Leipzig und dem BVB. Im Achtelfinale gegen den HSV war dann nach Verlängerung aber Schluss. Ein Titel ist aber noch möglich: Am Freitag (18:00 Uhr) spielt die Karlsruher U19 in Potsdam gegen Werder Bremen um den Junioren-Pokal.

Parallel zu seiner Tätigkeit beim KSC nimmt Ralf Kettemann derzeit am Fußballlehrer-Lehrgang teil, zusammen mit DFB-Assistent Sandro Wagner und Barcelona-Co-Trainer Heiko Westermann. Bei erfolgreichem Abschluss erhält er die Pro-Lizenz und darf anschließend in den Profi-Ligen coachen.

Der SC Paderborn hat in der abgelaufenen Zweitliga-Saison unter Lukas Kwasniok lange um einen möglichen Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt, am Ende reichte es nur zum vierten Platz. Kwasniok war seit 2021 Trainer beim SCP, zunächst einmal peilt er eine kurze Auszeit an. Allerdings wird der 43-Jährige unter anderem beim FC Schalke 04 und beim 1. FC Köln gehandelt.