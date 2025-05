Eintrachts Rekordtransfer mit neuer Kampfansage

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Elye Wahi (l.) gehörte zu den Enttäuschungen bei Eintracht Frankfurt

Nicht alle Transfers bei Eintracht Frankfurt konnten in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit überzeugen. Elye Wahi beispielsweise blieb bis dato hinter den Erwartungen zurück und sammelte keinen einzigen Scorerpunkt für die SGE. Der Stürmer lässt sich aber nicht entmutigen - im Gegenteil.

Im zurückliegenden Winter-Transferfenster war Elye Wahi für rund 26 Millionen Euro Ablöse von Olympique Marseille zu Eintracht Frankfurt gewechselt, sollte dort in die Fußstapfen des abgewanderten Omar Marmoush treten.

Die SGE-Verantwortlichen waren von den Qualitäten des Mittelstürmers überzeugt, ist er doch seit Januar der neue Rekordtransfer des Vereins. Auch die Vertragsdauer bis Mitte 2030 unterstreicht das große Potenzial, welches Sportvorstand Markus Krösche und Co. in ihm sehen.

Bis zuletzt lieferte der 22-Jährige allerdings noch überhaupt nicht. Elf Pflichtspiele bestritt Wahi in der Rückrunde für die Eintracht, davon lediglich eins von Beginn an. Weder ein Treffer noch eine Vorbereitung konnte der junge Franzose bislang beisteuern, hatte in der Offensive hinter Top-Stürmer Hugo Ekitike klar das Nachsehen.

Wahi kündigt an: "Ich habe gelernt"

Nachdem die erste Auslandsstation seiner noch jungen Karriere mit einigen Widrigkeiten begonnen hat, meldete sich Wahi nun via Instagram selbst zu Wort und formulierte eine Art Kampfansage für die kommende Spielzeit.

"Die Saison ist vorbei, aber es ist Zeit für neue Arbeit. Die Ziele sind klar und mein Geist ist bereit. Ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, was in mir steckt", schrieb der Offensivmann unter entsprechende Fotos, die ihn im Kreise seiner Mannschaftskollegen nach der geglückten Qualifikation zur Champions League zeigen.

Außerdem postete er noch ein durchgestrichenes "J'ai échoué" ("Ich bin gescheitert"), darunter ein "J'ai appris" ("Ich habe gelernt"), womit der Eintracht-Stürmer noch einmal betonte, bereit für seine erste Sommer-Vorbereitung bei den Adlerträgern zu sein.