Medien: BVB-Star vor Comeback in der DFB-Auswahl

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Kehrt Waldemar Anton (r.) in die DFB-Auswahl zurück?

Am Donnerstag verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die bevorstehenden Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League. Vorab sickert durch, dass sich ein BVB-Profi wohl über ein Comeback freuen darf.

Waldemar Anton von Borussia Dortmund steht nach "Sky"-Informationen vor einer Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Das hat der TV-Sender aus Dortmunder Klubkreisen erfahren.

Der 28-Jährige soll von Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits persönlich informiert worden sein. Die Entscheidung sei vor einigen Tagen getroffen worden.

Anton hatte sich in der Saison 2023/24 mit bärenstarken Leistungen als Kapitän des VfB Stuttgart in die DFB-Auswahl gespielt, zählte somit etwa auch zum EM-Kader. Nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer zum BVB erhielt der Innenverteidiger zudem Einladungen für die Nations-League-Partien im September und Oktober, anschließend fehlte er im November aufgrund von Oberschenkelproblemen.

Weitere BVB-Profis im DFB-Kader?

Bei der Dortmunder Borussia hatte Anton letztlich aber zunächst mit großen Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen, verlor so auch seinen Stammplatz. Für das Nations-League-Viertelfinale gegen Italien im vergangenen März wurde der Verteidiger daher aus sportlichen Gründen nicht erneut von Nagelsmann berücksichtigt.

Erst durch die schwere Verletzung von DFB-Kollege Nico Schlotterbeck kam Waldemar Anton in der Rückrunde wieder zu regelmäßigen Einsätzen für die Schwarz-Gelben. Da auch zeitweise BVB-Kapitän Emre Can ausfiel, konnte der Ex-Stuttgarter im Saison-Endspurt als zentraler Mann in der Dreierkette Argumente für eine DFB-Nominierung sammeln.

Beim Final Four in Stuttgart und München wird Nagelsmann laut "Sky" unterdessen auf zwei weitere BVB-Profis setzen: Pascal Groß und Karim Adeyemi. Groß zählt längst zum Stammpersonal in der Nationalmannschaft, Adeyemi hatte im März sein Comeback gefeiert. Nicht auszuschließen sei dem TV-Sender zufolge, dass sogar Niklas Süle eine Einladung erhält.