Hamann glaubt an Wirtz-Wechsel zu Real Madrid

Holt Xabi Alonso Ausnahmefußballer Florian Wirtz zu Real Madrid?

Die Gerüchteküche um einen Wechsel von Florian Wirtz kocht seit Wochen und schwappt gefühlt regelmäßig in verschiedenste Richtungen über. FC Bayern, Manchester City, Real Madrid, FC Liverpool oder am Ende doch der unverhoffte Verbleib in Leverkusen? Für Dietmar Hamann wäre der Transfer zu Madrid der logische Schritt für alle Seiten.

Es ist eine wahre Achterbahnfahrt in den letzten Tagen: Erst schien der Wechsel von Florian Wirtz innerhalb der Bundesliga zum FC Bayern schon sicher, dann trat auf einmal Manchester City auf den Plan. Dietmar Hamann bringt jetzt Real Madrid ins Spiel - aus gleich mehreren Gründen.

Hamann geht wie die meisten davon aus, dass Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso zu Real Madrid wechselt - eine offizielle Bestätigung fehlt dafür allerdings immer noch.

Wirtz: Real, ManCity, FC Bayern - was darf's sein?

Warum sollte Xabi nicht einige seiner besten Spieler aus Leverkusen gleich mitbringen? Zuletzt gab es solche Gerüchte beispielsweise um den torgefährlichen Linksverteidiger Alejandro Grimaldo. Gesellt sich Wirtz direkt dazu?

"Xabi Alonso wird Interesse haben, Wirtz zu Real mitzubringen. Er weiß, wie gut der ist", erläuterte Hamann der Mediengruppe "Münchner Merkur/tz". "Alonso will eine Mannschaft haben. Er will Spieler, die andere besser machen. Und da gibt es keinen besseren als Wirtz. Ich glaube sehr wohl, dass zwischen Real und Wirtz etwas am Köcheln ist."

Hamanns Aussagen decken sich mit Stimmen aus der spanischen Presse. So hielt auch "El Mundo" einen Transfer für möglich: "Der Trainer würde Wirtz, den er vor einigen Monaten zum besten Spieler der Bundesliga gemacht hat, liebend gern verpflichten – und auch in den Büros des Bernabéu ist man von ihm angetan."

Chancen für Wirtz-Wechsel zum FC Liverpool "bei drei Prozent"

Unwahrscheinlich dagegen ist in Hamanns Augen ein Transfer zum FC Liverpool. Die von Leverkusen geforderten 150 Millionen Euro Ablöse wären die "Reds" demnach nicht bereit zu zahlen.

"Dass der Verein mehr als 100 Millionen Pfund Ablöse plus ein Gehalt von über 20 Millionen Euro zahlt, kann ich mir nicht vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wirtz zu Liverpool geht, sehe ich bei drei Prozent", erklärte der ehemalige Liverpooler Hamann.