Wildert Spanien-Klub beim FC Bayern und dem BVB?

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Verlässt Bryan Zaragoza (r.) den FC Bayern?

Nachdem man die Saison der spanischen Primera División zuletzt fünfmal in Serie unter den ersten sechs beenden und sich somit beständig einen Platz in der Europa League oder sogar der Champions League sichern konnte, herrscht bei Real Sociedad San Sebastián 2024/25 Ernüchterung: Im besten Fall kann man am letzten Spieltag noch auf Rang neun vorstoßen. Kein Wunder, dass der Klub schon an einem stärkeren Kader für die kommende Spielzeit arbeiten soll. Im Visier sollen sich unter anderem ein Profi des BVB und einer des FC Bayern befinden.

Im Januar 2024 zurrte der FC Bayern eine circa vier Millionen Euro teure Leihe von Bryan Zaragoza fest, Kaufpflicht im Sommer für kolportierte 13 Millionen Euro inbegriffen. Der Spanier wurde den Erwartungen in München allerdings zu keiner Zeit gerecht, sodass sein Weg schon im August 2024 per Leihe zurück nach Spanien zu CA Osasuna führte.

Dort kam der 23-jährige Flügelstürmer trotz einiger Verletzungsprobleme auf 27 Einsätze, in denen ihm ein Treffer und sechs Assists gelangen. Eine Ausbeute, die den dreimaligen spanischen Nationalspieler nun auf den Einkaufszettel von Real Sociedad gespült haben soll. Das berichtet "fichajes.net".

Demnach soll man sich beim FC Bayern inzwischen dazu entschieden haben, Zaragoza auf den Markt zu stellen, San Sebastián werden in einem möglichen Poker vom Portal die besten Chancen zugerechnet.

BVB-Reservist ohnehin ohne Zukunft in Dortmund?

Zaragozas Vertrag beim deutschen Rekordmeister endet erst im Sommer 2029, angesprochen auf seine Zukunft erklärte der Offensivspieler im März 2025 gelassen: "Gott wird entscheiden, was nächstes Jahr ist."

Laut dem türkischen Transferinsider Ekrem Konur ist Zaragoza allerdings nicht der einzige Spieler, der bei einem Bundesligisten unter Vertrag steht und dessen Verpflichtung man bei Real Sociedad in Erwägung ziehen soll. Auch Giovanni Reyna von Borussia Dortmund hat demnach das Interesse der Spanier geweckt.

Reyna, einst als Supertalent gehandelt, erlebte beim BVB eine Saison als Ergänzungsspieler, kam zwar auf 25 Einsätze (2 Tore/1 Vorlage), bestritt insgesamt jedoch gerade einmal 614 Minuten.

Laut Sky soll der US-Amerikaner keine Zukunft in Dortmund haben. Sein Kontrakt endet im Sommer 2026.