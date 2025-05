Droht dem FC Bayern Zoff um Dier?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Eric Dier verlässt den FC Bayern

Die neue Mega-Klub-WM, die 2025 erstmals ausgetragen wird, bietet den Teilnehmern die Aussicht auf enorme Einnahmen, stellt die Klubs aber durchaus auch vor Probleme. Am 30. Juni, während des Wettbewerbs in den USA, enden die Verträge einiger Spieler. Ein Umstand, der auch beim FC Bayern für Zoff sorgen könnte. Zuvor gibt es positive und negative Nachrichten von der Säbener Straße.

Wenn der FC Bayern am 15. Juni 2025 (18 Uhr im sport.de-LIVE-Ticker) gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland City FC ins Abenteuer Klub-Weltmeisterschaft startet, ist noch längst nicht klar, welches Personal den Münchnern exakt zur Verfügung stehen wird. Die Verträge von Sven Ulreich, Eric Dier, Thomas Müller und Leroy Sané laufen Ende Juni aus.

Während noch unklar ist, ob Sané und Ulreich bleiben, ist Diers Abschied zur AS Monaco schon in Stein gemeißelt, Müller wird seinen Haus-und-Hof-Klub zudem verlassen. Ob das Bayern-Urgestein seine Karriere anderswo fortsetzt oder seine Fußball-Schuhe an den Nagel hängt, steht noch in den Sternen.

Bei einer Qualifikation für das Viertelfinale der Klub-WM würden die Spieler, stand jetzt, nicht mehr zum Kader der Münchner zählen.

AS Monaco hat wohl kein Interesse an weiteren Dier-Einsätzen für den FC Bayern

Der "tz" zufolge bietet vor allem die Personalie Dier Zündstoff. Der Brite schließt sich am 1. Juli der AS Monaco an, die nach Informationen der Zeitung wenig überraschend kein Interesse daran hat, dass der Verteidiger in den USA noch die Knochen für die Bayern hinhält. Dier hingegen soll durchaus offen sein, den Wettbewerb noch anzugehen, heißt es.

Allerdings soll sich der Abwehrstar beim 4:0-Saisonabschluss gegen die TSG 1899 Hoffenheim die Hand gebrochen haben, was wiederum eher gegen eine Reise in die USA spricht. Die "Tendenz" spreche inzwischen eher für einen frühen Abschied in Richtung Monaco, um sich dort einzugewöhnen, so die "tz".

Vor dem Hoffenheim-Spiel erklärte Bayerns Sportchef Max Eberl noch: "Wir werden das in Ruhe klären. Er hat bis zum 30.6. einen Vertrag. Natürlich wollen wir ihn bei der Klub-WM dabeihaben, aber wir werden mit Eric sprechen und dann sehen, ob wir eine Lösung finden", meinte Eberl. Worte, die zumindest nicht nahelegen, dass man Dier gegen seinen Willen (oder den der AS Monaco) zur Teilnahme verpflichten würde.

Hoffen darf der FC Bayern laut dem Bericht der "tz" hingegen darauf, dass Dayot Upamecano pünktlich zur Klub-WM wieder fit ist. Der Franzose, der an einem Knorpelschaden laboriert, soll wieder fit sein, wenn es in den USA um das ganz große Geld geht.