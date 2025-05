Lemperle melde sich nach Eklat zu Wort

IMAGO/Moritz Mueller

Tim Lemperle bedankte sich bei seinen Mitspielern beim 1. FC Köln

Dank eines furiosen 4:0-Erfolgs gegen den 1. FC Kaiserslautern hat der 1. FC Köln am letzten Spieltag der unlängst beendeten Zweitligasaison die Rückkehr in die 1. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Mit dabei: Tim Lemperle, der in den Tagen zuvor für sehr negative Schlagzeilen sorgte. Nun hat sich der Offensivspieler zu den Geschehnissen geäußert.

Am 12. Mai schossen Schlagzeilen ins Kraut, Tim Lemperle vom 1. FC Köln sei in eine Schlägerei verwickelt gewesen, habe mehrere Verletzungen erlitten und sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Vermutung, die der Klub anschließend bestätigte.

Dass im Netz zahlreiche Bilder kursierten, die den 23-Jährigen, offenbar nicht unerheblich alkoholisiert, beim Feiern zeigten, entschärfte die Situation nicht unbedingt.

Allerdings setzte Köln-Coach Friedhelm Funkel demonstrativ dennoch auf die Dienste des Flügelstürmers und erklärte: "Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, er hat auch viel Reue gezeigt."

Besagte Reue zeigte Lemperle nun auch in einem Beitrag in den Sozialen Netzwerken: "Nach dieser turbulenten Woche möchte auch ich mich einmal zu meiner Situation äußern. In erster Linie möchte ich mich für mein unprofessionelles Verhalten entschuldigen", eröffnet Lemperle an die FC-Fans gewandt.

"Das tut mir unendlich leid"

Und weiter: "Als Profifußballer und gläubiger Mensch habe ich nicht genug auf meine Vorbildfunktion geachtet. Mir war nicht bewusst, welche Unruhe vor so einem wichtigen Spiel wie gegen Lautern entstehen könnte. Das tut mir unendlich leid und ich weiß, dass ich viele von Euch durch mein Verhalten enttäuscht habe."

Allerdings hat Lemperle auch etwas richtigzustellen: "Ich möchte aber auch klarstellen, dass ich angegriffen wurde und viele mediale Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen."

"Ein großes Dankeschön gilt meiner Mannschaft, die mir sehr viel Rückhalt gegeben und eine so starke Performance gegen Lautern gezeigt hat. Ich bin dankbar, dass ich Teil dieses Teams sein durfte", schließt Lemperle, der in der kommenden Saison nicht mehr für den 1. FC Köln spielen wird.