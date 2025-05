Hoeneß schwärmt von Gwinn: "Wunderbares Beispiel"

Felix Hörhager, dpa

25 Lebensjahre in Buchform: Giulia Gwinn

Die Premiere von Giulia Gwinns Buch hat sich auch FC Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht entgehen lassen.

Die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stellte im Münchner Literaturhaus "Write your own story - Mein Weg vom Bolzplatz in die Weltspitze" vor. Im Publikum waren unter anderen Gwinns Eltern Gabi und Florian, Bayern-Präsident Herbert Hainer und eben Hoeneß.

"Sie ist ein wunderbares Beispiel für das 'Mia san Mia' des Vereins", schwärmte der Münchner Patron von der 25-Jährigen, die seit Sommer 2019 für den FC Bayern spielt. Von einem besonderen Hoeneß-Anruf berichtet Gwinn, die an dem launigen Abend im schicken schwarzen Kleid erschien, auch in ihrem Buch.

Hoeneß: "Rufen Sie mich persönlich an"

Im Herbst 2022 wählte der langjährige Münchner Präsident die Nummer der Außenbahnspielerin. "Ihm ist klar, dass es bereits mein zweiter Kreuzbandriss ist. Und er sagt mir Sätze, die ich nie vergessen werde: 'Wann immer Sie etwas brauchen – rufen Sie mich persönlich an. Ich meine damit wirklich mich direkt. Und nicht über irgendwelche Ecken. Ich helfe Ihnen sehr gern'", erinnert sich Gwinn in ihrem Buch. Das sei für sie ein "sehr prägender Moment" gewesen.

"Ein Verein wie der FC Bayern muss 24 Stunden für seine Spieler da sein", meinte Hoeneß und nannte beiläufig das Beispiel des früheren Bayern-Spielers Michael Sternkopf, der ihn einst sogar nachts angerufen und um Hilfe gebeten habe.

Gwinn will ein Vorbild sein

Gwinn, die in dieser Saison mit den Bayern-Fußballerinnen das Double gewonnen hat und im Sommer die EM in der Schweiz bestreitet, möchte mit ihrem Werk nach eigener Aussage eines erreichen: "Die Motivation meines Buches ist es, Mädchen zu inspirieren." Sie wolle ein Vorbild sein.

Das kann bei jungen Leserinnen sicher gelingen. Für andere könnten hingegen sogenannte Life-Learnings aus dem Buch wie "Hör auf dein Herz" oder "Wege entstehen dadurch, dass du sie gehst" zu schlicht sein.