Gestohlener Champions-League-Pokal zurück

AFP/SID/THOMAS COEX

Wichtigster Pokal im europäischen Frauenfußball

Der am Wochenende gestohlene Pokal für den Gewinner der Fußball-Champions-League der Frauen ist wieder im Besitz der UEFA. Das teilte die portugiesische Polizei vier Tage vor dem Finale der Königsklasse am Samstag in Lissabon zwischen Titelverteidiger FC Barcelona und dem FC Arsenal mit.

Auch weitere Beute aus dem Raubzug konnte demnach sichergestellt werden.

Laut Angaben der Behörden war die Trophäe am vergangenen Samstag zusammen mit weiteren UEFA-Gegenständen während des Spiels zwischen Sporting Lissabon und Vitoria Guimaraes (2:0) aus dem Jose-Alvalade-Stadion entwendet worden.

"Mehrere vermummte Personen", so die Polizei, hatten dafür eine Garage im Bauch der Arena aufgebrochen.

Die "Henkelpott"-Diebe machten sich offenbar gezielt den Lärm von den Rängen zunutze, auf denen Lissaboner Anhänger Sportings 21. Gewinn der Meisterschaft feierten. Der Tatzeitpunkt lässt auf Insiderwissen zur Lagerung des Pokals schließen.

Champions League: Trophäe schnell zurück

Die Suche der erst einen Tag nach der Tat alarmierten Polizei nach dem Pokal lief aus ermittlungstaktischen Gründen verdeckt. Die UEFA machte den Raub ebenfalls bis zuletzt nicht öffentlich.

Auch bei der Präsentation ihres Fahndungserfolgs hielten sich die Fahnder zumindest vorerst noch zurück. Ein Polizeisprecher bestätigte lediglich die Identifizierung und Festnahme von 13 tatverdächtigen Personen. Weitere konkrete Einzelheiten zum schnellen Gesamterfolg der Operation wurden allerdings nicht bekannt.

Die polizeilichen Ermittlungen in dem ungewöhnlichen Fall dauern offiziellen Angaben weiter an. Die Fahnder gehen davon aus, schon in den kommenden Tagen weiteres Diebesgut sicherstellen und weitere Tatverdächtige festsetzen zu können.

Der Champions-League-Pokal der Frauen erinnert durch seine Gestaltung an die heutige Europa-League- und frühere UEFA-Cup-Trophäe.

Das aus Sterling-Silber angefertigte Objekt ist 60 Zentimeter hoch, zehn Kilogramm schwer und wird dem Sieger des wichtigsten Frauen-Wettbewerbs im kontinentalen Klubfußball seit 2010 verliehen.