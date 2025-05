Pokal-Prämie des VfB Stuttgart enthüllt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Die Spieler des VfB Stuttgart hoffen auf eine satte Prämie

Am Samstag steht für den VfB Stuttgart das Endspiel des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld an. Sollten die Schwaben das Finale gewinnen, winkt den Spielern eine satte Prämie.

Wie die "Sport Bild" berichtet, kassieren die Profis des VfB Stuttgart bei einem Sieg im Finale des DFB-Pokals (Samstag, 20 Uhr im sport.de-Liveticker) zwei Millionen Euro ab. Diese Summe sei von den Spielern ausgehandelt worden.

Weiter heißt es, dass jeder Spieler, der im Pokal zum Einsatz kam, diesen Bonus bekommt - unabhängig von der Spielzeit oder von Startelfeinsätzen.

Grünes Licht für die mögliche Auszahlung sollen die VfB-Bosse aber erst nach den drei jüngsten Siegen in der Bundesliga gegeben haben. Zuvor seien die Verhandlungen wegen der ausbleibenden Erfolge vertagt worden.

Vor dem Spiel gegen Arminia warnte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth unterdessen vor dem Gegner Arminia Bielefeld.

"Unsere Mannschaft ist sensibilisiert und weiß, dass sie alle Register ziehen muss. Die Fallschlinge ist so offensichtlich, dass man in den letzten zwei Monaten mit geschlossenen Augen und Ohren durch die Fußballwelt gelaufen sein müsste, um nicht vor Bielefeld gewarnt zu sein", wird der 46-Jährige in der "Sport Bild" zitiert.

Demirovic mit Kampfansage an Arminia Bielefeld

VfB-Angreifer Ermedin Demirovic hatte bereits eine Kampfansage nach Ostwestfalen geschickt.

"Es wird sicher kein einfaches Spiel. Es ist ein Finale gegen eine Mannschaft, die zwar nicht in der Bundesliga spielt, aber bekanntlich sehr guten Fußball spielt, in der 2. Liga aufgestiegen ist und eine Reihe von Bundesligisten ausgeschaltet hat. Darunter Bayer Leverkusen", hatte der Stürmer im Gespräch mit dem "kicker" gesagt.

Drittliga-Meister Bielefeld zeigte sich vor dem Showdown angriffslustig. Die Mannschaft werde "alles dafür tun", den Favoriten aus der Bundesliga "ein bisschen zu nerven - und vielleicht können wir eine sechste Überraschung schaffen. Das wäre natürlich die perfekte Saison", sagte Kapitän Mael Corboz dem "SID".