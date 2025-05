Kovac verrät zwei Schlüsselmomente der BVB-Aufholjagd

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Niko Kovac führte den BVB noch auf Platz vier

Nach zunächst einigen Startschwierigkeit ist Niko Kovac als neuem Cheftrainer bei Borussia Dortmund in der Bundesliga-Rückrunde noch Großes gelungen, er führte den BVB von Platz elf auf Platz vier in der Tabelle. Für den Coach waren auf dem Weg zur Champions-League-Qualifikation zwei Spiele besonders wegweisend.

Sowohl im negativen als auch im positiven Sinne habe seine BVB-Mannschaft jeweils ein Erlebnis gebraucht, um ihm auf seinem vorgegebenen Weg zu folgen, führte Niko Kovac gegenüber der "Sport Bild" aus.

"Für mich gab es zwei Momente, die ich als nachhaltig empfunden habe. Das war zum einen der schlechte Auftritt gegen Augsburg (0:1; d. Red.), nachdem wir zuvor zwei klare Siege in der Liga eingefahren hatten. Da war klar, dass wir so nicht weitermachen können", meinte der 53-Jährige zunächst über die peinliche 0:1-Heimpleite in der Bundesliga gegen den FC Augsburg, nach der der Rückstand auf die Champions-League-Plätze wieder auf sieben Zähler angewachsen war.

Außerdem hob Kovac noch den 3:1-Heimsieg Borussia Dortmunds gegen den FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League (nach 0:4 im Hinspiel) hervor. Dort habe die Mannschaft eine Leistung gezeigt, "die uns nur wenige zugetraut haben. Da haben wir gemerkt, was möglich ist, wenn wir alle an einem Strang ziehen."

Kovac: "Haben klare Regeln aufgestellt"

Insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit wurde von dem Fußballlehrer, der im Februar für den gescheiterten Nuri Sahin übernommen hatte, von Beginn an gepredigt - am Ende mit Erfolg.

"Wir haben uns der schwierigen Situation als Einheit gestellt: Mannschaft, Trainerteam, Staff und Führungsriege. Für mich war von Anfang an klar, dass wir zusammenhalten müssen und ein starkes Miteinander brauchen. Und dass wir ehrlich miteinander sind. Das haben wir geschafft", so Kovac, der sein Team in den Bereichen Disziplin und Fitness schnell wieder in die Spur gebracht hatte.

Der gebürtige Berliner erklärte, wie er sein Team nach Amtsübernahme auf Tabellenplatz elf angefasst hatte: "Wir haben klare Regeln aufgestellt. Ich fordere nichts ein, was unmöglich ist. Eigenschaften wie Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und Siegeswillen sind für mich aber unverhandelbar. Und jeder Spieler war bereit, unseren gemeinsamen Weg zu gehen."