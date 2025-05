Eintracht-Boss träumt von nächster "Camp-Nou-Übernahme"

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Axel Hellmann ist Vorstandssprecher bei Eintracht Frankfurt

Am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison hat Eintracht Frankfurt den dritten Tabellenplatz und damit die Qualifikation zur Champions League endgültig klar gemacht. SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann verriet daraufhin, wen er sich in der Königsklasse in der nächsten Saison als Kontrahenten am meisten wünscht.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" meinte der Vorstandsboss von Eintracht Frankfurt, dass ihm ein Duell mit dem französischen Branchenprimus PSG besonders gut gefallen würde: "Paris Saint-Germain mit meinem Freund Nasser Al-Khelaifi (PSG-Präsident, Anm. d. Red.) zu Gast zu haben wäre toll."

Außerdem würde sich Hellmann über ein Duell mit dem italienischen Top-Klub Atalanta Bergamo freuen, da zwischen der Eintracht und dem Klub aus der Lombardei eine langjährige Fan-Freundschaft besteht.

Für die bevorstehenden Auswärtsfahrten in der Champions League hat der SGE-Macher ebenfalls eine kleine Wunschliste formuliert: "Wie viele andere wünsche ich mir Liverpool oder Real Madrid, aber eine erneute Tour mit 40.000 ins neue Camp Nou nach Barcelona wäre auch spannend."

Legendäres Auswärtsspiel bei Barca vor drei Jahren

Hellmann erinnerte damit an das schon heute legendäre Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt vor drei Jahren beim FC Barcelona. Damals waren die Adlerträger nach einem 1:1-Unentschieden im Hinspiel in Frankfurt mit rund 40.000 Auswärtsfahrern nach Katalonien gereist und hatten für eine unvergessliche Nacht im Camp Nou gesorgt.

Die Frankfurter Fans sorgten auswärts in Barcelona für Heimspiel-Atmosphäre und auf der Barca-Chefetage für Schockstarre, peitschten die Eintracht damals zum sensationellen 3:2-Auswärtssieg gegen die Blaugrana. Keine sechs Wochen später stand die SGE damals als Sieger in der Europa League fest - nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Rangers aus Glasgow.