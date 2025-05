Bayer verlängert offenbar eigene Fabregas-Deadline

IMAGO/IPA Sport/ABACA

Zieht es Cesc Fabregas zu Bayer Leverkusen?

Bayer Leverkusen hat einen Nachfolger für Xabi Alonso auserkoren, doch die Verhandlungen gestalten sich schwierig. Offenbar will der Werksklub aber nicht so schnell aufgeben.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen arbeitet nach Angaben von "Sport Bild" weiter im Hintergrund an einer Verpflichtung von Trainer Cesc Fabregas. Die Klub-Verantwortlichen um Fernando Carro und Simon Rolfes seien im täglichen Austausch mit dem Spanier, dessen Berater und dessen Arbeitgeber Como 1907.

Intern habe man am Rhein sogar eine eigene Deadline verlängert, um sich im Werben um Fabregas mehr Zeit zu geben. Erst Ende Mai würde Bayer dem Bericht zufolge aufgeben und sich dann anderen Trainer-Kandidaten widmen. Wunsch-Trainer sei allerdings derzeit einzig und allein der 38-jährige Ex-Welt- und Europameister.

Immerhin: Laut dem Fachblatt hat Bayer durchaus positive Signale vom Spanier erhalten. Er habe Lust auf das Alonso-Erbe und den Neuaufbau in Leverkusen.

Como 1907 kämpft um den Fabregas-Verbleib

Erst kürzlich hatte Fabregas, der seine Mannschaft als Aufsteiger überraschend auf Platz zehn geführt hat, öffentlich seinen Abschied angedeutet. "Was auch passiert, ich werde dem Verein immer dankbar sein für das, was er mir gegeben hat", sagte der Spanier nach einem 3:1-Sieg gegen Cagliari. "Ich bin sehr stolz auf das, was rund um Como aufgebaut wurde. Ich will ein Erbe hinterlassen, wenn ich weggehe. Der, der nach mir kommt, wird einen starken Verein vorfinden."

Die indonesischen Eigentümer von Como sprachen anschließend allerdings ihr Veto aus, Fabregas ist noch bis 2028 an den Serie-A-Klub gebunden. Der italienische Transfer-Reporter Gianluca Di Marzio meldete daraufhin, dass Como 1907 es geschafft habe, Fabregas von einem Verbleib zu überzeugen.

"Sky" wollte indes erfahren haben, dass Fabregas noch immer mit einem Abschied liebäugelt. Den Bossen von Bayer Leverkusen - und auch denen von RB Leipzig, die ebenfalls auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter sind - habe er nicht abgesagt.